Un parking ocupado provoca la indignación entre los vecinos de Vallecas: "Esta lleno de heces, de botellas, de conflicto y el olor es insoportable"

Más de 300 plazas de aparcamiento repartidas en tres plantas subterráneas y llenas desde hace más de 15 de años de toneladas de basura. Es el escenario que tienen bajos sus pies los vecinos del barrio vallecano de Palomeras Bajas. Un escenario que se respira en la superficie "el olor es insoportable, y ahora que llega el verano peor todavía...y vendrán las ratas" denuncia Ana, una vecina.

"Esos incendios al final van a causar la muerte de cualquiera de estas personas"

El macroparking quedó abandonado a su suerte hace tres décadas por lo que desde hace varios años sirve de refugio para personas sin hogar. Las consecuencias son alarmantes, ya que, debido a la contaminación e insalubridad se ha visto afectado por varios incendios. "Un mes sí y otro también hay incendios... esos incendios al final van a causar la muerte de cualquiera de estas personas", lamentaba Antonio, otro de los vecinos afectados.

"El hedor es insoportable, no os lo podéis ni imaginar"

Un equipo de Espejo Público ha accedido a parte de este macroparking y ha podido comprobar en primera persona las condiciones infrahumanas que se respiran ahí abajo "el hedor es insoportable, no os lo podéis ni imaginar... aquí encontramos ropa, trozos de comida, todo tipo de enseres" reconocía Vanessa Pámpano en directo.

"¿A qué están esperando para resolverlo?"

Susanna Griso lamentaba la situación de abandono "¿A qué están esperando para resolverlo?". Por su parte, Serafín Giraldo, Inspector Jefe de la Policía Nacional, quien está siguiendo de cerca el caso, asegura que se reciben numerosas llamadas diarias "robos, peleas..." cuenta Serafín. "Eso lo construyó el IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) y ahora se desconoce su propietario".

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