El negocio de la venta de llaves de casas okupadas: "Dejaron de pagarme y vendieron las llaves a otras personas"

Carlos no solo ha tenido okupas en su piso, sino que esos okupas estuvieron haciendo negocio con su casa: vendieron las llaves, mientras él paga por todos los gastos. Esta es la última moda en negocios ilegales: la venta de pisos okupados.

Todo comenzó cuando alquiló el piso a una familia que dejó de pagarle. Al año consiguió echarles y volvió a alquilarlo a una mujer que supuestamente se había marchado. Sin embargo, la realidad era bien distinta: le había vendido las llaves a unas personas muy problemáticas.

Mientras Carlos se arruinaba pagando los gastos de una casa okupada, su okupa estaba ganando dinero. Algo que le llevó a pedir varios créditos para poder asumir aquellas cantidades de dinero.

Tras meses de desesperación, Carlos decidió recurrir a una empresa de desokupación, que le permitió recuperar su casa. Un negocio ilegal que cada vez sufren más propietarios.