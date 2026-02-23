Lo vemos
El negocio de la venta de llaves de casas okupadas: "Dejaron de pagarme y vendieron las llaves a otras personas"
Carlos ha sido víctima de la nueva moda en negocios ilegales: personas que entran en casas vacías, cambian la cerradura y venden la llave. Este se ha visto obligado a pedir préstamos mientras sus okupas se beneficiaban haciendo negocio con su casa.
Carlos no solo ha tenido okupas en su piso, sino que esos okupas estuvieron haciendo negocio con su casa: vendieron las llaves, mientras él paga por todos los gastos. Esta es la última moda en negocios ilegales: la venta de pisos okupados.
Todo comenzó cuando alquiló el piso a una familia que dejó de pagarle. Al año consiguió echarles y volvió a alquilarlo a una mujer que supuestamente se había marchado. Sin embargo, la realidad era bien distinta: le había vendido las llaves a unas personas muy problemáticas.
Mientras Carlos se arruinaba pagando los gastos de una casa okupada, su okupa estaba ganando dinero. Algo que le llevó a pedir varios créditos para poder asumir aquellas cantidades de dinero.
Tras meses de desesperación, Carlos decidió recurrir a una empresa de desokupación, que le permitió recuperar su casa. Un negocio ilegal que cada vez sufren más propietarios.
