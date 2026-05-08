Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hantavirus

El virólogo López Guerrero explica los 'supercontagiadores' de hantavirus: "Escenario perfecto para que el virus salte de una persona a otra"

¿Existen los supercontagiadores de hantavirus? El experto aclara en 'Espejo Público' que el virus puede acumularse en la saliva y facilitar que una sola persona infecte a muchas otras.

Antonio López, virólogo

Publicidad

Carina Verdú
Publicado:

Durante la pandemia de COVID-19 aprendimos un concepto que ahora vuelve a preocupar: el de los supercontagiadores. Tras el reciente brote de hantavirus, el virólogo José Antonio López Guerrero ha explicado en 'Espejo Público' que este fenómeno también ocurre con este virus y es clave para entender cómo se propaga en grupos cerrados.

¿Cómo funciona un supercontagiador?

El experto señala que no todos los enfermos contagian por igual. El riesgo aparece cuando un individuo tiene una cantidad de virus muy alta en su organismo: "Una sola persona que tenga mucha carga viral, la cual se puede acumular incluso en las glándulas salivales, permite dispersar el virus", ha detallado el virólogo.

López Guerrero baraja dos opciones para lo ocurrido en el brote actual: que una sola persona (un supercontagiador) pasara el virus a los demás en una reunión, o que un grupo pequeño estuviera en una "habitación cerrada con carga vírica", respirando el mismo aire contaminado.

El peligro de las reuniones sociales

Para entender el riesgo, en el programa se ha recordado lo que pasó en una fiesta en la Patagonia en 2018. Un hombre fue a un cumpleaños con fiebre, sin saber que estaba enfermo, y terminó provocando 34 contagios y 11 muertes. Aquel caso demostró que alguien con mucha interacción social puede transmitir el virus mucho más de lo normal.

En el caso del crucero afectado actualmente, las condiciones eran parecidas. Al ser un viaje cultural, los pasajeros pasaban mucho tiempo juntos: "Se reúnen todos a comer en mesas largas y tienen charlas de divulgación", explica el experto. Ese contacto tan cercano en espacios comunes es el escenario perfecto para que el virus salte de una persona a otra.

Un mensaje de calma

A pesar de lo llamativo de estos casos, los expertos piden tranquilidad. El hantavirus es mucho menos contagioso que el COVID y tiene una ventaja: "se autolimita". Esto significa que, tras pasar por dos o tres personas, el virus suele perder fuerza y deja de transmitirse, por lo que las cadenas de contacto son cortas y más fáciles de controlar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Félix Bolaños

Bolaños admite discrepancias con Iván Redondo ante su posible vuelta al PSOE: "No sé cuál será su futuro, pero seguro que será brillante"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Estelar aparición de Eva González en La ruleta de la suerte ¡con regalo para todo el público!

Estelar aparición de Eva González en La ruleta de la suerte ¡con regalo para todo el público!

Jorge Fernández, a Marta: “Me gusta mucho el objetivo de tu dinero”

Jorge Fernández, a Marta: “Me gusta mucho el objetivo de tu dinero”

Edurne, La Voz Kids

Avance exclusivo de La Voz Kids: la talent más pequeña pisa el escenario dispuesta a sorprender

Laura Gacía, JUPOL
HANTAVIRUS

La preocupación de los sindicatos de Policía con el hantavirus: "Hasta que no recibamos órdenes sanitarias no podemos actuar"

Comuniones
COMUNIONES

¿Nos estamos volviendo locos con las comuniones?: "Este 2026 se ha llegado a los 22.000 euros"

Sigue la cuarta gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, sueños cumplidos y golpes de suerte
¡No te la pierdas!

Sigue la cuarta gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, sueños cumplidos y golpes de suerte

Los nueve concursantes de esta edición van a sorprendernos esta noche con números que no dejarán indiferente a nadie.

Salmón con labneh de hierbas, de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Salmón con labneh de hierbas, la receta equilibrada, nutritiva y fácil de Joseba Arguiñano

El salmón es una auténtica joya para la salud, y si además lo acompañas de este queso hecho en casa que ha preparado Joseba Arguiñano, tendrás un plato equilibrado, fácil de elaborar y exquisito.

Félix Bolaños

Bolaños admite discrepancias con Iván Redondo ante su posible vuelta al PSOE: "No sé cuál será su futuro, pero seguro que será brillante"

Pincho de champiñón con langostino, de Arguiñano: "En 15 minutos tienes un aperitivo increíble para 10-12 personas"

Pincho de champiñón con langostino, de Arguiñano: "En 15 minutos tienes un aperitivo increíble para 10-12 personas"

Antonio López, virólogo

El virólogo López Guerrero explica los 'supercontagiadores' de hantavirus: "Escenario perfecto para que el virus salte de una persona a otra"

Publicidad