El virólogo López Guerrero explica los 'supercontagiadores' de hantavirus: "Escenario perfecto para que el virus salte de una persona a otra"

Durante la pandemia de COVID-19 aprendimos un concepto que ahora vuelve a preocupar: el de los supercontagiadores. Tras el reciente brote de hantavirus, el virólogo José Antonio López Guerrero ha explicado en 'Espejo Público' que este fenómeno también ocurre con este virus y es clave para entender cómo se propaga en grupos cerrados.

¿Cómo funciona un supercontagiador?

El experto señala que no todos los enfermos contagian por igual. El riesgo aparece cuando un individuo tiene una cantidad de virus muy alta en su organismo: "Una sola persona que tenga mucha carga viral, la cual se puede acumular incluso en las glándulas salivales, permite dispersar el virus", ha detallado el virólogo.

López Guerrero baraja dos opciones para lo ocurrido en el brote actual: que una sola persona (un supercontagiador) pasara el virus a los demás en una reunión, o que un grupo pequeño estuviera en una "habitación cerrada con carga vírica", respirando el mismo aire contaminado.

El peligro de las reuniones sociales

Para entender el riesgo, en el programa se ha recordado lo que pasó en una fiesta en la Patagonia en 2018. Un hombre fue a un cumpleaños con fiebre, sin saber que estaba enfermo, y terminó provocando 34 contagios y 11 muertes. Aquel caso demostró que alguien con mucha interacción social puede transmitir el virus mucho más de lo normal.

En el caso del crucero afectado actualmente, las condiciones eran parecidas. Al ser un viaje cultural, los pasajeros pasaban mucho tiempo juntos: "Se reúnen todos a comer en mesas largas y tienen charlas de divulgación", explica el experto. Ese contacto tan cercano en espacios comunes es el escenario perfecto para que el virus salte de una persona a otra.

Un mensaje de calma

A pesar de lo llamativo de estos casos, los expertos piden tranquilidad. El hantavirus es mucho menos contagioso que el COVID y tiene una ventaja: "se autolimita". Esto significa que, tras pasar por dos o tres personas, el virus suele perder fuerza y deja de transmitirse, por lo que las cadenas de contacto son cortas y más fáciles de controlar.

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