Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con las cuerdas vocales: "No sabía cantar"

La actuación de Celia en las primeras audiciones a ciegas de La Voz Kids ha sido impactante. Tanto es así que, en cuanto a empezado a entonar la canción 'Memory' del musical Cats, los cuatro coaches se han girado para disfrutarla plenamente.

No obstante, uno de ellos lo ha sentido con especial emoción. Y es que, tal y como ha contado, Antonio Orozco tuvo que ser operado de las cuerdas vocales a los 49 años. Al informarse de por qué sufría de la voz, le respondieron con contundencia: "Porque no sabes cantar".

Así, durante estos tres últimos años, Orozco ha ido a clases de canto. Recientemente conoció la lírica, un estilo que Celia ha sacado a relucir en el escenario y que ha sobrecogido al cantante. "Es la forma atlética de cantar", le ha dicho, dándole la enhorabuena a la joven.

Celia no podía contener la emoción, escuchando a uno de los mejores artistas de España admirar su destreza a pesar de su corta edad. Y es que este primer éxito en La Voz Kids augura ser el principio de una carrera musical espectacular.

¡Dale play al vídeo y revive este hermoso momento de la primera gala!