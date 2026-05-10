Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones a ciegas

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con las cuerdas vocales: "No sabía cantar"

Celia ha regalado a los coaches de La Voz Kids una sobrecogedora interpretación de 'Memory' de Cats. Aunque, para Antonio Orozco, ha sido todavía más emotiva.

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con las cuerdas vocales “No sabía cantar”

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con las cuerdas vocales: "No sabía cantar"

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La actuación de Celia en las primeras audiciones a ciegas de La Voz Kids ha sido impactante. Tanto es así que, en cuanto a empezado a entonar la canción 'Memory' del musical Cats, los cuatro coaches se han girado para disfrutarla plenamente.

No obstante, uno de ellos lo ha sentido con especial emoción. Y es que, tal y como ha contado, Antonio Orozco tuvo que ser operado de las cuerdas vocales a los 49 años. Al informarse de por qué sufría de la voz, le respondieron con contundencia: "Porque no sabes cantar".

Así, durante estos tres últimos años, Orozco ha ido a clases de canto. Recientemente conoció la lírica, un estilo que Celia ha sacado a relucir en el escenario y que ha sobrecogido al cantante. "Es la forma atlética de cantar", le ha dicho, dándole la enhorabuena a la joven.

Celia no podía contener la emoción, escuchando a uno de los mejores artistas de España admirar su destreza a pesar de su corta edad. Y es que este primer éxito en La Voz Kids augura ser el principio de una carrera musical espectacular.

¡Dale play al vídeo y revive este hermoso momento de la primera gala!

"Yo me pico en todas las ediciones": Antonio Orozco confiesa qué diferencias nota entre La Voz y La Voz Kids

"Yo me pico en todas las ediciones": Antonio Orozco confiesa qué diferencias nota entre La Voz y La Voz Kids

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Chenoa se reencuentra con Lucas Curotto: “Eres un tío de ley”

Chenoa se reencuentra con Lucas Curotto en Tu cara me suena: “Eres un tío de ley”

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con las cuerdas vocales “No sabía cantar”

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con las cuerdas vocales: "No sabía cantar"

Nutriman

El olor no siempre avisa: los alimentos que pueden estar en mal estado aunque no lo parezca

Los concursantes de Tu cara me suena debaten sobre las infidelidades: “Si no tiene importancia, no la cuentes”
Mejores momentos | Gala 4

Los concursantes de Tu cara me suena debaten sobre las infidelidades: “Si no tiene importancia, no la cuentes”

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada “Me siento privilegiado”
Mejores momentos | Audiciones a ciegas

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada: "Me siento privilegiado"

Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer: “Se me cayó la máscara”
Durante la primera gala

“Se me cayó la máscara”: Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer

La abogada y política, también conocida como Chihuahua de Mask Singer, ha contado un pequeño traspiés que sufrió en la primera gala del formato.

Tamara Falcó en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

Las locas estadísticas sexuales de España: "No es la cantidad, es la calidad"

La tertulia de El Hormiguero ha hecho un repaso a la actualidad, como es habitual. Incluyendo, en el proceso, la estadística sexual más loca de España.

"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena

"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena

Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas ‘A un paso de la luna’

Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas 'A un paso de la luna'

María del Monte, Loro en Mask Singer

María del Monte, Loro en Mask Singer, es más de "casita" que de viajar

Publicidad