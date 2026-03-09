Antena3
Los 'sintecho' de Barajas toman la sala de espera del hospital La Paz: "Esto parece una cuadra, normal que les quieran echar"

Muchas personas sin hogar se acercan cada noche a las urgencias del hospital La Paz en busca de cobijo. Tras entrar en el triaje consiguen una cama durante unas horas. Los pacientes denuncian una situación insostenible.

Los 'sintecho' duermen en el hospital.

Laura Simón
Publicado:

Los indigentes de Barajas han tomado la sala de espera del hospital La Paz. Estos 'sintecho' estuvieron durante meses 'viviendo' en el aeropuerto hasta que AENA tomó cartas en el asunto y les expulsó de la T4. Muchas de estas personas sin hogar se encontraron de repente en la calle. Ahora algunos de ellos han encontrado un nuevo lugar público donde refugiarse de la dureza del asfalto.

El 'modus operandi' de las personas que acuden a La Paz es el de entrar en el triaje de las urgencias para tener durante unas horas una cama y algo de comida.

El hospital ha instalado carteles indicando que no se puede dormir por la noche

A partir de de las 21.00 horas es cuando estas personas se acercan al hospital para intentar pernoctar y a partir de las 6.00 abandonan el lugar. Fuentes del hospital aseguran en estos momentos que han puesto incluso carteles orientativos para indicar que no se puede dormir en las instalaciones por la noche.

Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que no han sido conscientes de esta situación hasta que los medios de comunicación se han hecho eco. El Ayuntamiento ha anunciado q va a instalar carteles disuasorios en la zona.

"Se están produciendo situaciones de insalubridad"

Las personas que acuden al servicio de urgencias denuncian situaciones de insalubridad en la sala de espera de La Paz. Un equipo de Espejo Público ha preguntado sobre el terreno a algunos pacientes que aseguran que se están produciendo situaciones de insalubridad. "Esto parece una cuadra y es normal que los quieran echar", decía uno de ellos. "Esto es una sala de urgencias donde acuden personas y se producen situaciones de insalubridad".

