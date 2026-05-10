El olor no siempre avisa: los alimentos que pueden estar en mal estado aunque no lo parezca

El olor no siempre avisa de que un alimento está en mal estado. Así lo ha explicado Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, quien alerta de que muchos productos pueden parecer normales y, aun así, contener bacterias peligrosas. Entre los ejemplos más comunes están la leche cortada, los huevos con grietas o las verduras de hoja que han perdido firmeza.

Nutriman insiste en prestar atención a señales visuales y de textura. Los envases hinchados de yogures, kéfir o conservas son un claro indicio de fermentación y crecimiento bacteriano, aunque no desprendan mal olor. También recomienda desechar carnes y pescados cuando presenten una superficie babosa o pegajosa, ya que podría tratarse de contaminación microbiana.

Luis Alberto Zamora también desmonta algunos mitos sobre el moho. En alimentos blandos como pan de molde, fruta o queso fresco, si aparece moho en una parte, debe tirarse todo el producto porque las esporas pueden haberse extendido. En cambio, en alimentos duros como quesos curados o zanahorias sí puede retirarse la zona afectada, siempre dejando unos dos centímetros de margen de seguridad.

Entre los alimentos más peligrosos, Nutriman destaca el arroz cocido, el pollo, la carne picada y el pescado crudo. Aunque no huelan mal, pueden desarrollar bacterias peligrosas en pocas horas si no se conservan correctamente. Por eso, recomienda consumir arroz y pasta en un máximo de 48 horas y pescado fresco antes de 24 horas, incluso manteniéndolos en la nevera. ¡No te pierdas todos sus consejos en el vídeo de arriba!