Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

NUTRIMAN

El olor no siempre avisa: los alimentos que pueden estar en mal estado aunque no lo parezca

Aunque no huelan mal, algunos alimentos pueden estar en mal estado y poner en riesgo la salud. Luis Alberto Zamora revela las señales que sí debemos vigilar para evitar intoxicaciones alimentarias.

Nutriman

Publicidad

El olor no siempre avisa de que un alimento está en mal estado. Así lo ha explicado Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, quien alerta de que muchos productos pueden parecer normales y, aun así, contener bacterias peligrosas. Entre los ejemplos más comunes están la leche cortada, los huevos con grietas o las verduras de hoja que han perdido firmeza.

Nutriman insiste en prestar atención a señales visuales y de textura. Los envases hinchados de yogures, kéfir o conservas son un claro indicio de fermentación y crecimiento bacteriano, aunque no desprendan mal olor. También recomienda desechar carnes y pescados cuando presenten una superficie babosa o pegajosa, ya que podría tratarse de contaminación microbiana.

Luis Alberto Zamora también desmonta algunos mitos sobre el moho. En alimentos blandos como pan de molde, fruta o queso fresco, si aparece moho en una parte, debe tirarse todo el producto porque las esporas pueden haberse extendido. En cambio, en alimentos duros como quesos curados o zanahorias sí puede retirarse la zona afectada, siempre dejando unos dos centímetros de margen de seguridad.

Entre los alimentos más peligrosos, Nutriman destaca el arroz cocido, el pollo, la carne picada y el pescado crudo. Aunque no huelan mal, pueden desarrollar bacterias peligrosas en pocas horas si no se conservan correctamente. Por eso, recomienda consumir arroz y pasta en un máximo de 48 horas y pescado fresco antes de 24 horas, incluso manteniéndolos en la nevera. ¡No te pierdas todos sus consejos en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Chenoa se reencuentra con Lucas Curotto: “Eres un tío de ley”

Chenoa se reencuentra con Lucas Curotto en Tu cara me suena: “Eres un tío de ley”

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con las cuerdas vocales “No sabía cantar”

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con las cuerdas vocales: "No sabía cantar"

Nutriman

El olor no siempre avisa: los alimentos que pueden estar en mal estado aunque no lo parezca

Los concursantes de Tu cara me suena debaten sobre las infidelidades: “Si no tiene importancia, no la cuentes”
Mejores momentos | Gala 4

Los concursantes de Tu cara me suena debaten sobre las infidelidades: “Si no tiene importancia, no la cuentes”

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada “Me siento privilegiado”
Mejores momentos | Audiciones a ciegas

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada: "Me siento privilegiado"

Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer: “Se me cayó la máscara”
Durante la primera gala

“Se me cayó la máscara”: Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer

La abogada y política, también conocida como Chihuahua de Mask Singer, ha contado un pequeño traspiés que sufrió en la primera gala del formato.

Tamara Falcó en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

Las locas estadísticas sexuales de España: "No es la cantidad, es la calidad"

La tertulia de El Hormiguero ha hecho un repaso a la actualidad, como es habitual. Incluyendo, en el proceso, la estadística sexual más loca de España.

"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena

"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena

Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas ‘A un paso de la luna’

Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas 'A un paso de la luna'

María del Monte, Loro en Mask Singer

María del Monte, Loro en Mask Singer, es más de "casita" que de viajar

Publicidad