Carmelo, víctima de inquiokupación que habló con Puigdemont para resolver su problema: "Ha sido muy útil"

La historia de Carmelo es conocida en Espejo Público porque el hombre ya la contó en su día en el programa. Todavía estaba inmerso en los procesos legales contra las siete personas que se encontraban desde hace seis años viviendo en su casa. Unos inquilinos que dejaron de pagar pero permanecieron allí a costa de él.

Casi 100.000€ en pérdidas

Hoy ya podía contar con más alegría que indignación que ha recuperado la vivienda. Carmelo estima que la estancia de estos inquiokupas le ha constado la friolera de unos 80.000 euros, por las rentas no satisfechas, a los que hay que añadir los en torno a 5.000€ por los suministros que ha tenido que seguir pagando de su bolsillo. Casi tiene que agradecer que su casa no parezca un campo de batalla tras la salida de los amigos de lo ajenao.

"Lo que iba a ser un incremento a la pensión se ha convertido en un decremento importante", explicaba.

¿Puigdemont desokupa?

El hombre recurrió a la Plataforma de Afectados por la Okupación, y ese contacto ha podido llegar a tener influencia en lo ocurrido en las últimas semanas en el mismo Congreso de los Diputados, en una de las votaciones más mediáticas de la actualidad política.

Y es que fruto de las conversaciones con distintos representantes políticos, en los que se encontraba Carles Puigdemont -en videoconferencia desde Waterloo, Bélgica-, este jubilado de Madrid habría puesto su granito de arena en la caída del decreto antidesahucios incluido en el escudo social, que pretendía sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez, dada la postura finalmente tomada por Junts. A la postre ese rechazo parlamentario le ha servido para recuperar su propiedad más de un lustro después.

