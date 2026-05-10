Chenoa se reencuentra con Lucas Curotto en Tu cara me suena: “Eres un tío de ley”

Parecía imposible reconocer a Lucas Curotto bajo su disfraz de Maluma. Y es que, junto a J Kbello como Carín León, ha hecho de ‘Según quién’ una de las mejores interpretaciones (la mejor para muchos) de la noche. Aunque si alguien podía distinguirlo, esa era Chenoa.

No era la primera vez que Chenoa coincidía con el cantante uruguayo y ha vuelto a reconocer el gran artista que tiene la suerte de conocer. “Eres un tío que curra un montón, eres una gran persona, que se te quiere un montón, sobre todo porque eres un tío de ley”.

Pero no solo tenía buenas palabras para Lucas y se ha dirigido a J Kbello para dejarle claro que lo ve como “un posible ganador de Tu cara me suena”. Una afirmación que todo el mundo piensa y que Chenoa por fin ha verbalizado.

El broche final lo ha puesto Àngel Llàcer que, con un truco de magia totalmente fortuito, le ha pedido que participe en la próxima edición del programa. Dale play al vídeo de arriba y vuelve a disfrutar de este gran momento de la gala.