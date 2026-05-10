Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gala 4

Chenoa se reencuentra con Lucas Curotto en Tu cara me suena: “Eres un tío de ley”

Lucas Curotto ha acompañado a J Kbello para interpretar ‘Según quién’ de Maluma y Carín León. Una actuación que ha despertado las palabras de admiración de Chenoa para ambos.

Chenoa se reencuentra con Lucas Curotto: “Eres un tío de ley”

Chenoa se reencuentra con Lucas Curotto: “Eres un tío de ley”

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Parecía imposible reconocer a Lucas Curotto bajo su disfraz de Maluma. Y es que, junto a J Kbello como Carín León, ha hecho de ‘Según quién’ una de las mejores interpretaciones (la mejor para muchos) de la noche. Aunque si alguien podía distinguirlo, esa era Chenoa.

No era la primera vez que Chenoa coincidía con el cantante uruguayo y ha vuelto a reconocer el gran artista que tiene la suerte de conocer. “Eres un tío que curra un montón, eres una gran persona, que se te quiere un montón, sobre todo porque eres un tío de ley”.

Pero no solo tenía buenas palabras para Lucas y se ha dirigido a J Kbello para dejarle claro que lo ve como “un posible ganador de Tu cara me suena”. Una afirmación que todo el mundo piensa y que Chenoa por fin ha verbalizado.

El broche final lo ha puesto Àngel Llàcer que, con un truco de magia totalmente fortuito, le ha pedido que participe en la próxima edición del programa. Dale play al vídeo de arriba y vuelve a disfrutar de este gran momento de la gala.

La Oreja de Van Gogh llega a Tu cara me suena de la mano de Leonor Lavado… ¡y de un edredón!

La Oreja de Van Gogh llega a Tu cara me suena de la mano de Leonor Lavado… ¡y de un edredón!

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Chenoa se reencuentra con Lucas Curotto: “Eres un tío de ley”

Chenoa se reencuentra con Lucas Curotto en Tu cara me suena: “Eres un tío de ley”

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con las cuerdas vocales “No sabía cantar”

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con las cuerdas vocales: "No sabía cantar"

Nutriman

El olor no siempre avisa: los alimentos que pueden estar en mal estado aunque no lo parezca

Los concursantes de Tu cara me suena debaten sobre las infidelidades: “Si no tiene importancia, no la cuentes”
Mejores momentos | Gala 4

Los concursantes de Tu cara me suena debaten sobre las infidelidades: “Si no tiene importancia, no la cuentes”

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada “Me siento privilegiado”
Mejores momentos | Audiciones a ciegas

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada: "Me siento privilegiado"

Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer: “Se me cayó la máscara”
Durante la primera gala

“Se me cayó la máscara”: Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer

La abogada y política, también conocida como Chihuahua de Mask Singer, ha contado un pequeño traspiés que sufrió en la primera gala del formato.

Tamara Falcó en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

Las locas estadísticas sexuales de España: "No es la cantidad, es la calidad"

La tertulia de El Hormiguero ha hecho un repaso a la actualidad, como es habitual. Incluyendo, en el proceso, la estadística sexual más loca de España.

"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena

"No se me va a olvidar en la vida": descubre todo lo que no se vio de la cuarta gala de Tu cara me suena

Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas ‘A un paso de la luna’

Ana Mena y Triana, el primer dúo de La Voz Kids, cantan juntas 'A un paso de la luna'

María del Monte, Loro en Mask Singer

María del Monte, Loro en Mask Singer, es más de "casita" que de viajar

Publicidad