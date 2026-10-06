Paco Vázquez, exdiputado socialista, afirma que votará al PP el 29N: "El PSOE ha abandonado totalmente el espacio de la socialdemocracia"

Tras las palabras de Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso, que llaman a la gente a votar presencialmente en la urna y no por correo, se han hecho eco los grandes partidos políticos del país. Para ello, Paco Vázquez, exdiputado socialista y exmilitante, explica la función: "El debate por correo, lo que se trata es de que se apliquen los controles propios que se dan en el voto por la urna. Las sacas de votos de correo, se concentran en los Centro de Tratamientos Automatizados, que lo controla una empresa contratada por Serrano y Leire Díez".

Y Vázquez sonríe recordando a los que controlan la empresa: "Son la cúspide de todo este grupo del PSOE que aparecen ahora en unas operaciones indignas de un estado de carácter democrático".

"Los problemas se trasladan a la campaña electoral"

El propio exdiputado, argumenta que no se trata de fraudes de ley: "Se trata de un filibusterismo, aplicar una norma para algo contario a lo que se elaboró, se quiere trasladar el problema de la vivienda a la campaña electoral". "Van a hacer a la oposición responsable de algo de lo que era responsable un Gobierno que ha estado ocho años. Son las trampas a las que estamos acostumbrados y nos llevan a emitir un voto en contra de esta situación", detalla.

Paco Vázquez, ha confirmado que él no vota por siglas: "Voto en razón de principios y condiciones, por tanto, estas elecciones votaré al PP, que es el que más se acerca a la defensa de estos principios". "Lo que hay que tener en cuenta es que hay muchas demarcaciones que por 2.000 votos nos jugamos los restos, se ha hecho y lo que el PP tiene que denunciar es un trabajo organizado y planificado desde hace años", remarca.

"Sánchez es un proyecto terminado"

El exdiputado socialista confirma que, como opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez es un "proyecto terminado", "que ha fracasado en los últimos años en su gestión política".

Finaliza explicando que lo que ha pensado el propio Gobierno es en "utilizar la vivienda para trasladar la polémica a la calle y evitar de que se hable de Ceuta, de la corrupción, de la amnistía, de cuestiones que realmente han motivado que el Gobierno haya llegado a una fase de carácter criminal, creando un ambiente de crispación". "El PSOE ha abandonado totalmente el campo de la socialdemocracia, que hoy es un espacio vacío", concluye.

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