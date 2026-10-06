Carmen Morodo, afirma que Yolanda Díaz ha comprado los sindicatos: "Si, han pasado de cobrar ocho millones en 2018 a 32 en 2026"

Tras el conocimiento de las nuevas elecciones generales en España, la polémica 'Ley de Nietos', ha vuelto a hacerse eco tras conocer que el Tribunal Supremo, revisa el recurso contra la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por la 'Ley de Nietos'.

Por ello, la periodista y subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo piensa que toda esta polémica es una estrategia del Gobierno: "Todo forma parte de la misma estrategia, es enfangar la calle, el parlamento y el censo". Destaca que los sindicatos, convocan la huelga a modo de "último pago" del Gobierno de cara a las elecciones.

"Los sindicatos, en 2018 cobraban 8,8 millones de euros y ahora en 2026 cobran 32 millones de euros, consiguiendo bajar en afiliaciones y seguimiento", explica la periodista. Susanna Griso en base a esa respuesta le pregunta si está diciendo que Yolanda Díaz ha comprado a los sindicatos, a lo que Morodo responde: "Si, eso digo, y no les ha preocupado nada la situación de los jóvenes, la falta de poder adquisitivo, ni la vivienda".

Sobre la 'Ley de Nietos'

Para Morodo, el tema es muy preocupante: "Es un margen muy pequeño entre el sufragio y el derecho de los españoles a tener el censo limpio. No da tiempo a señalar o identificar individualmente a los que ahora mismo están bajo esa presunción administrativa que pretenden votar sin tener las cautelares conforme al Tribunal Supremo".

Jaime de los Santos ha querido añadir que los propios sindicatos han echado en falta Ceuta, porque Sánchez no quiso hacer nada: "Después de ocho años de Gobierno, se dan cuenta de que vivimos lo peor de la democracia, y la sorpresa es que se hayan dado cuenta ocho años y medio después", finaliza.

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