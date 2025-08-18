Rifirrafe entre Paco Marhuenda y Afra Blanco: "Hay que tener la cabeza de cemento armado"

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interrumpía este fin de semana sus vacaciones para acercarse a las zonas afectadas por los incendios. El sábado participaba en el Comité de Coordinación desde Lanzarote, lugar donde se encontraba de vacaciones, y este domingo se desplazaba hasta Ourense y León, dos de las zonas más afectadas por los incendios. Allí, el Presidente del Gobierno propuso un gran pacto de Estado contra el cambio climático.

Una presencia que ha sido comentado en el plató de Espejo Público por el director del diarioLa Razón, Paco Marhuenda, quien ha criticado que: "Hay un incendio en Portugal e inmediatamente el Presidente de la República anula sus vacaciones, y al presidente de nuestro gobierno le molesta que le critiquemos, pero es que a mí personalmente me asombra cómo desde el primer momento Óscar Puente y el resto han politizado todo esto, pensando que les puede ser rentable en las elecciones de Castilla y León, en Galicia o en Extremadura".

"Espérese a septiembre"

El pacto de Estado contra el cambio climático que ha propuesto Pedro Sánchez también ha sido criticado por Paco Marhuenda, quien ha reconocido que: "No salgo de mi asombro, ¿Ahora el problema es el cambio climático?, oiga de verdad espérese a septiembre, no puede utilizarlo todo ahora".

Otra que también quiso estar en la zona afectada por los incendios fue Isabel Díaz Ayuso, quien se presenció en la zona calcinada de Tres Cantos y reconoció ante los medios de comunicación que: "Los incendios se apagan en invierno, con la prevención, y en esto no se ha trabajado como es debido". Unas declaraciones que han sido criticadas en el plató de Espejo Público por la activista, Afra Blanco: "Hay que tener la cabeza de cemento armado y decir que el fuego se apaga en invierno, esto no es así, se apagan durante años. Buena parte de las leyes vienen de Europa, y la competencia de poder tener los terrenos limpios, es autonómica".

Momento de tensión en Espejo Pública

Unas palabras que han hecho saltar al director de La Razón, Paco Marhuenda, quien ha contestado a la activista: "Hay una doctrina 'pijosocialista' ", a lo que Afra ha respondido: "Estás insultado a los profesionales del medio", y Paco Marhuenda ha vuelto a saltar: "Déjame que haga el ridículo porque tú eres más lista que yo, pero aquí hay una doctrina de urbanitas que no conocen el campo, y desde la visión 'pijoprogre' de Madrid, se vive muy bien y no tienen ni idea".

