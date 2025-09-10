Begoña Gómez declara como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado junto a su asesora por presunta malversación en la contratación

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, declara este miércoles como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado por presunta malversación en la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también está citada por el mismo motivo.

El juez busca aclarar si hubo irregularidades en la designación de la asesora y en el trabajo que desempeñó, dentro de una pieza separada que se desgaja del proceso principal, en el que magistrado ya investigaba a Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

Félix Bolaños ya declaró como testigo

En esta pieza el juez ya tomó declaración como testigo al ministro Félix Bolaños en Moncloa, al haber sido secretario general de Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Cristina Álvarez en julio de 2018. Después, planteó imputarle en el Tribunal Supremo, quien sin embargo lo rechazó de plano al advertir una "absoluta" falta de indicios.

El juez Peinado imputó a Gómez y Álvarez el pasado mes de agosto. El magistrado se basó en la resolución dictada por la Audiencia de Madrid en junio, que decía que la investigación debe centrarse en si la asesora "se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada -Begoña Gómez- en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

Lo hizo pese a que en un primer momento -en un auto de mayo- negó que hubiese indicios de malversación contra ambas, mientras que sí imputó este delito al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que también ocupó el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno.

El abogado de Gómez ve una "exorbitada" interpretación del Código Penal

El abogado de Gómez dice ser consciente de que el magistrado no suspenderá su citación, pero deja claro que no hay ningún indicio de malversación en una causa en la que Peinado hace una interpretación del Código Penal "exorbitada", "extremadamente extensiva y alejada de la realidad".

En otro recurso impugna que el juez pida a Presidencia del Gobierno "copia de los correos electrónicos recibidos y enviados" desde una "cuenta asignada" a Begoña Gómez desde julio de 2018, ya que lo hizo a través de una providencia y no un auto motivado.

La organización Hazte Oír, acusación en la causa, ha convocado una concentración este miércoles en los juzgados de Plaza Castilla donde Begoña Gómez declara por cuarta vez. Las dos primeras veces Gómez no declaró -primero alegó que no tenía traslado de una querella y en la segunda se acogió a su derecho a no hacerlo-, y la tercera contestó a las preguntas de su letrado.

Su última declaración tuvo lugar el pasado 18 de diciembre, cuando Begoña Gómez negó cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y aseguró que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés porque no participó en ningún proceso de licitación pública.

