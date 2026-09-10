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Paco Marhuenda, sobre las alertas al Gobierno en Ceuta: "Uno de los mayores escándalos jurídicos de la historia de España"

El director de 'La Razón' analiza la situación en Ceuta y las alertas del CNI al Gobierno fijándose en las declaraciones de varios ministros como Félix Bolaños y Fernando Grande- Marlaska.

Paco Marhuenda

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Manuel Pinardo
Publicado:

"Estamos en un terreno muy complicado para todos los actores, porque hay responsabilidades penales", aclara Paco Marhuenda, director de 'La Razón'. La respuesta llega tras la desclasificación de los documentos sobre las comunicaciones previas al asalto de Ceuta a finales de julio, cuando entraron cerca de 80.000 personas en la ciudad autónoma a través de la playa del Tarajal desde Marruecos.

"Lo que ha pasado es uno de los mayores escándalos jurídicos de la historia de España", apostilla Paco Marhuenda sobre la desclasificación de los informes, las alertas del CNI al Gobierno y la actuación en Ceuta los días previos y posteriores.

Paco Marhuenda destaca que no es quién para darle lecciones a la jueza Tardón pero que él "procesaba y llevaba al Supremo al ministro del Interior" y explica que esta "invasión" está provocada por el tema de España con los "saharauis". Según las palabras del Gobierno, "Marruecos es un estado amigo" y recalca Marhuenda que todo ocurre "por el tema de la ley de los saharauis, te mandan 100.000 y todavía quedan 20.000" de los cuales "5.000" son menores.

"He sido director de gabinete, eres la voz del ministro"

Susanna Griso apunta que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños, habló de "magnitud" y Marhuenda responde sobre todo lo ocurrido en Ceuta desde los días previos hasta todos los informes y alertas del CNI y el Gobierno: "es digno de estudiar en una tesis doctoral"

El director de 'La Razón' explica que el mismo fue "director de gabinete" y afirma que le llegaban informes escritos del CNI, "son interesantes, eres el que manda, eres la voz del ministro" y estos informes aclara, llegan al ministro "siempre". Finaliza contando su propia experiencia y cuenta que "el funcionario del CNI, llama al director del gabinete" y cuenta lo que está ocurriendo o lo que puede llegar a ocurrir.

Los días que más afluencia de intercambio de información fueron entre el 27 y el 29 de julio, justo antes de la entrada. Los agentes del CNI en Ceuta mantuvieron conversaciones por WhatsApp con la delegación del Gobierno en la ciudad desde tres días antes.

Por parte de la Policía Nacional, el Centro de Inmigraciones y Fronteras (Cenif) avisó días antes de la invasión de Ceuta de que había una amenaza "consolidada y prioritaria" y un riesgo "extremo" de que se produjese una entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma ante el incremento de entradas a nado que se habían registrado días antes al asalto masivo en la ciudad autónoma.

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