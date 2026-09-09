Antena 3 Noticias
Última hora

Avabce tecnológico

La Inteligencia Artificial consigue resolver un problema matemático histórico que la comunidad científica llevaba años tratando de descifrar

El asistente de Inteligencia Artificial ha tardado 88 horas en resolver uno de los seis llamados 'problemas del milenio' elaborado por el prestigioso Clay Mathematics Institute.

La IA consigue resolver un complicado problema matemático.

La IA consigue resolver un complicado problema matemático | antena3.com

Publicidad

Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

Los usos de la Inteligencia Artificial se van ampliando día tras día. Esos asistentes virtuales parecen no tener límites y sus progresos asombran a la comunidad científica. Prueba de ello es el último logro que ha conseguido esta tecnología puntera: resolver un problema matemático histórico que ha traído de cabeza a expertos en cálculo durante generaciones.

Hasta el momento, ningún humano había conseguido resolver este enigma numérico que ahora la IA ha conseguido desentrañar. Para lograr este resultado la IA se ha basado en actividades y resultados que ya antes habían conseguido los humanos. Pese a años de estudios ha sido la tecnología la que ha terminado poniendo luz a uno de los seis llamados 'problemas del milenio'.

El asistente ha logrado resolver el conocido como problema de Navier-Stokes en un periodo de 88 horas. Se trata de una lista con las preguntas abiertas más difíciles sobre matemáticas elaboradas por el prestigioso Clay Mathematics Institute.

"Ahora a la comunidad matemática le toca ver qué es capaz de descubrir de este asistente"

El matemático Luis Martínez Zoroa ha trabajado duro en este problema. Tras el avance conseguido por el asistente virtual considera que a la comunidad matemática le toca tomar nota de los procesos que usa esta herramienta. "Ahora a la comunidad matemática nos toca ver qué son capaces de descubrir de estos asistentes", avanza.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

La Universidad de León desarrolla una IA capaz de predecir incendios hasta 16 días antes

La Universidad de León desarrolla una IA capaz de predecir incendios hasta 16 días antes

Publicidad

Tecnología

La IA consigue resolver un complicado problema matemático.

La Inteligencia Artificial consigue resolver un problema matemático histórico que la comunidad científica llevaba años tratando de descifrar

Gamescon 2026 Colonia

Gamescom abre la puerta al futuro: los videojuegos empiezan a abandonar el formato físico para dar paso al digital

Meta a juicio

Meta acepta pagar más de 16.000 millones para resolver las demandas por la adicción de los adolescentes a las redes sociales

Juegos Olímpicos de robots
OLIMPIADAS

VÍDEO: Los robots se enfrentan a la segunda edición de sus Juegos Olímpicos en Pekín

La Universidad de León desarrolla una IA capaz de predecir incendios hasta 16 días antes
Inteligencia artificial

La Universidad de León desarrolla una IA capaz de predecir incendios hasta 16 días antes

Logotipo de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg
META

Meta deberá pagar 567 millones de dólares y limitar Instagram y Facebook para proteger a los menores

Un tribunal ha impuesto a Meta sanciones por un total de 942 millones de dólares y le ha ordenado introducir importantes restricciones para los usuarios menores de edad, entre ellas límites de uso.

Imagen de la película 'Yo Robot'
Inteligencia Artificial

La nueva era digital: el primer ciberataque autónomo de una IA obliga a replantear los límites de la inteligencia artificial

El modelo actuó sin instrucciones humanas directas, encontró una vulnerabilidad y ejecutó una intrusión que ha encendido las alarmas en el sector tecnológico.

buena noticia

Un videojuego sin barreras: 'Coloratura' convierte el sonido en los ojos de los jugadores invidentes

Google Maps

Cómo activar en Google Maps la función que te avisa de los incendios activos en tiempo real

Logo de TikTok.

Bruselas acusa a TikTok de violar la ley al permitir que menores abran perfiles sin medidas de seguridad ni privacidad

Publicidad