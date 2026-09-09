La Inteligencia Artificial consigue resolver un problema matemático histórico que la comunidad científica llevaba años tratando de descifrar

Los usos de la Inteligencia Artificial se van ampliando día tras día. Esos asistentes virtuales parecen no tener límites y sus progresos asombran a la comunidad científica. Prueba de ello es el último logro que ha conseguido esta tecnología puntera: resolver un problema matemático histórico que ha traído de cabeza a expertos en cálculo durante generaciones.

Hasta el momento, ningún humano había conseguido resolver este enigma numérico que ahora la IA ha conseguido desentrañar. Para lograr este resultado la IA se ha basado en actividades y resultados que ya antes habían conseguido los humanos. Pese a años de estudios ha sido la tecnología la que ha terminado poniendo luz a uno de los seis llamados 'problemas del milenio'.

El asistente ha logrado resolver el conocido como problema de Navier-Stokes en un periodo de 88 horas. Se trata de una lista con las preguntas abiertas más difíciles sobre matemáticas elaboradas por el prestigioso Clay Mathematics Institute.

"Ahora a la comunidad matemática le toca ver qué es capaz de descubrir de este asistente"

El matemático Luis Martínez Zoroa ha trabajado duro en este problema. Tras el avance conseguido por el asistente virtual considera que a la comunidad matemática le toca tomar nota de los procesos que usa esta herramienta. "Ahora a la comunidad matemática nos toca ver qué son capaces de descubrir de estos asistentes", avanza.

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