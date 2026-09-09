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AlaZ | 9 de septiembre

Primera victoria de Moisés en AlaZ frente a un David peleón: ¡se queda a dos del bote!

Tras el empate en su estreno, el riojano ha redescubierto el sabor del triunfo en Pasapalabra al llegar a 23 aciertos.

Primera victoria de Moisés en AlaZ frente a un David peleón: ¡se queda a dos del bote!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Moisés ya sabe lo que es ganar de nuevo en Pasapalabra. Después del empate con el que saldó su estreno en esta nueva etapa, el concursante riojano ha dado un paso al frente y ha conseguido su primera victoria en AlaZ. De hecho, se ha quedado a tan solo dos letras del bote, un listón que David ha rozado pero no ha alcanzado en esta ocasión.

Ha sido un duelo con un final muy disputado pero siempre dominado por Moisés. Ha jugado de forma más regular en sus turnos y ha completado la primera vuelta con 20 aciertos. De hecho, se ha visto con diez de ventaja. Por eso, David ha tenido que remar contracorriente y consciente de que el riojano le estaba redoblando la exigencia.

Las distancias se han ido reduciendo entre los marcadores, pero Moisés nunca ha dejado que su rival le alcanzara. Con 22-21, incluso ha sorprendido sacando un dificilísimo “huehuenche’. Con esa presión, David ha fallado y ha visto la remontada prácticamente imposible porque requería llegar a 24 aciertos. Lo ha intentado hasta el último segundo, al igual que el riojano ir a por el bote de 1.006.000 euros. ¡Revive este impresionante duelo en el vídeo!

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