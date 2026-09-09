Vídeo: Crean una ambulancia de robots humanoides en Japón

Tras las olimpiadas robóticas que tuvieron lugar en China el pasado mes de agosto, Japón se suma a esta nueva tendencia de máquinas humanoides creando una nueva ambulancia para estos robots. Y es que, al igual que todo avance tecnológico, este nuevo invento también sufre averías, pero al tratarse de robots que imitan nuestra forma corporal, los japoneses han decidido crear un taller que también imite al lugar en el que nosotros nos recuperamos de nuestras urgencias médicas.

Tal y como se aprecia en las imágenes, en un primer vistazo es difícil distinguirla de una ambulancia convencional: cuenta con todo el material que suele haber en un vehículo de esta clase, pero adaptado a estos robots, que después de hacer tanto deporte, algunos han sufrido roturas y averías. Además, en lugar de un médico, como suele ocurrir en el caso de los humanos, la ambulancia contará con un ingeniero a bordo.

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