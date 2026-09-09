Paula Echevarría saca a la luz el terrible error de su peluquero en su última visita a El Hormiguero: "Me quedé pálida"

Paula Echevarría ha visitado ya 17 veces el plató de Pablo Motos; sin embargo, la última vez que lo hizo, fue víctima de un terrible accidente. Y es que su peluquero, con el que trabaja desde hace 25 años, cometió un error de cálculo que puso de los nervios a la actriz.

En lugar de cortar el flequillo postizo que llevaba, el peluquero cortó pelo real de Paula; generando el caos en el proceso. No solo por el golpe estético que ello pudiera conllevar, sino también por las muchas pruebas de peluquería que ya había superado de cara a su siguiente serie.

"Me quedé pálida", ha confesado; no obstante todo quedó en anécdota y sigue siendo su compañero hoy en día. Porque, como la propia Paula ha revelado, "le alegra la vida".

Eso sí, el susto no se lo quita nadie. ¡Compruébalo tú mismo dando play al vídeo de arriba!

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