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ACCIDENTE RUBÉN AMÓN

Susanna Griso pregunta a Rubén Amón sobre el "cambio vital" que casi le cuesta la vida: "¿Cómo te ha afectado?"

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, no ha podido evitar preguntarle al colaborador y periodista Rubén Amón, sobre su accidente con la moto que casi le cuesta la vida al hablar de la F1 en Madrid.

Susanna Griso y Rubén Amón

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Manuel Pinardo
Publicado:

Susanna Griso y los demás colaboradores y periodistas estaban hablando sobre los precios de la Fórmula 1 en Madrid cuando se le ha venido a la cabeza a la presentadora el "accidente casi mortal" que sufrió Rubén Amón con la moto a principios de verano. "Estás cambiado Rubén, ¿Cómo estás?", le preguntaba Susanna. El periodista compartió una emotiva reflexión sobre lo ocurrido agradeciendo la actuación de todos los profesionales que le atendieron.

"Yo estoy casi bien, tuve mucha suerte, el accidente fue muy brusco y violento", recuerda Amón. "La gente me cogió con cariño, una cadena de custodia humana que me hizo replantear muchas cosas". Afirma que después de todas las heridas sufridas, está "mejor". Rubén Amón ha recordado la caída que tuvo la colaboradora Afra Blanco y explica: "la piel es tan sensible y delicada que aunque haya tratamientos, el dolor no se corresponde".

Entre risas otros colaboradores como Juan Soto Ivars le preguntan si va a "celebrar la navidad" y Susanna le afirma que "está cambiado", "psicológicamente te has quedado tocado". Rubén Amón explica que tras el accidente, "te planteas muchas cosas, hay que dedicarle al tiempo libre mucho más tiempo", es algo que el propio periodista aprecia y argumenta que él, pasa mucho tiempo solo.

Susanna Griso, le recuerda, "cuando uno se da cuenta que ha estado a punto de morir y vive de milagro, ¿Cómo cambia la perspectiva vital? Rubén explica que le ha cambiado para plantearse ser "menos receloso y aislado" a su vez, recuerda que cree que "hay una especia de tela de araña protectora". La presentadora y los tertulianos acaban recordando y dándole gracias al personal del hospital, policías y enfermeros del SAMUR, por su labor salvándole la vida.

El accidente de moto sufrido por Rubén Amón conmocionó a sus compañeros de Espejo Público y más tras el artículo publicado agradeciendo al personal sanitario. En el artículo, Amón reconoce que dudó si escribir sobre el accidente, pero decidió hacerlo para agradecer la actuación de todos los profesionales que le atendieron.

"Cuando la vida se quiebra en una autopista, descubrimos la solidez de una red invisible que nos sostiene a todos", escribe el periodista, en un texto en el que elogia la labor de los ciudadanos que le auxiliaron, la Policía Municipal, el SAMUR y el personal sanitario del Hospital de La Princesa.

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