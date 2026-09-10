Elisa Beni desmiente al Gobierno de Pedro Sánchez sobre Ceuta: "Es mentira que no tuvieran más alertas pero creo que hablaron con Marruecos y les engañaron"

El delegado del Gobierno en Ceuta insiste en que las alertas sobre una presunta invasión en la ciudad no fueron lo suficientemente contundentes para tomarse en serio. En medio de la crisis de Gobierno por la entrada masiva de inmigrantes el Ejecutivo se escuda en que los avisos fueron demasiado informales y por ello el día que se produjo la invasión tan sólo había 5 guardias civiles y 3 buceadores en la frontera.

"A este Gobierno le llega Filípides, muere ante sus ojos para decirles que los persas a lo mejor van de Maratón hacia Atenas y no le hacen caso", con este episodio mitológico resume la periodista Elisa Beni la inacción del Gobierno de Sánchez. Asegura además que es mentira que tan solo hubiera un aviso informal, y que hubo más alertas que una conversación de WhatsApp pero que no se tuvieron en cuenta. Avisos que llegaron al jefe de Gabinete del delegado del Gobierno pero que este no trasladó.

"El Gobierno está teniendo una huida hacia adelante loca"

La propia Elisa Beni compartió un tuit el día 29 de julio diciendo que se venía "una gorda en Ceuta". "Es evidente que ellos tenían más alertas, Vivas empezó a llamar el día 27. Había habido otro tipo de alertas y al JEMAD le llegó el día 29. Echo de menos la capacidad de gestión, de ponderar lo que te están diciendo y poner algún medio por si acaso". La periodista tiene su propia teoría sobre lo que pudo suceder tras tener conocimiento de las alertas: "creo que hablaron con Marruecos y les engañaron y les dijeron que no pasaría nada".

Tras la desclasificación de los documentos del CNI sobre el caso de Ceuta, Elisa Beni cree que el Gobierno esté teniendo "una huida hacia adelante loca en la que están poniendo en peligro al Estado". Cree que sacar estos documentos a la luz perjudica a la imagen internacional del país porque los propios servicios 'amigos' no van a entender "que los gobernantes desclasifiquen las cosas y dejen al descubierto cómo ha funcionado eso". "Eso no lo hace un gobernante sensato".

Considera Elisa Beni que la ministra de Defensa Margarita Robles es la única que tiene sentido del Estado. "Ella sabe que tiene que defender a su gente".

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