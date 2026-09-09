La salud mental de los niños ceutíes en peligro: "La solución no es poner un psicólogo, es resolver el problema de raíz"

La situación está generando inquietud entre las familias, algunas de las cuales han decidido no llevar todavía a sus hijos al colegio. Es el caso de Marina, una madre entrevistada por el periodista Javi Fuente en Espejo Público, que asegura que no se siente segura en las calles de Ceuta y que teme que esta situación termine afectando también a los más pequeños.

Marina cuestiona que se hable de una supuesta "inseguridad subjetiva" cuando, desde su punto de vista, el miedo de los ciudadanos responde a situaciones que considera preocupantes. "¿Qué cree que es, escúchame, de inseguridad subjetiva?", pregunta durante la entrevista. Y añade: "Me imagino yo que la violación es también subjetiva, que los robos son subjetivos, que los actos de delincuencia también".

La madre insiste en que no considera suficiente que se diga a las familias que la situación está bajo control: "¿Tú te plantas aquí con veinte policías, furgones, uno por un lado, otro por otro lado, y en la puerta de un colegio?", dice. "Pero yo no he visto seguridad ninguna. Ni siquiera yo me siento segura en mis calles".

Miedo a nuevos asaltos

Marina asegura además que las familias necesitan conocer de antemano cómo actuarían las autoridades si se produjera una nueva situación de entrada irregular.

"Os lo digo por si no lo sabéis: el día 20 tenemos otra amenaza de entrada", afirma durante la entrevista. Y plantea una de las preguntas que más le preocupan como madre, recordando el incendio de la pasada madrugada: "¿Qué hacemos si se inicia en el colegio? ¿Hacemos como todos los padres, ir a recogerlos? ¿Qué plan me garantiza a mí el Ministerio de Educación?".

Para ella, el miedo de los padres es comprensible. "Es normal que sintamos miedo. Es completamente lógico y completamente normal", sostiene. Y reclama a las administraciones una respuesta que permita a los ciudadanos recuperar la tranquilidad. "Estoy un poquito cansada del Gobierno y de todos los ministros", afirma. "Somos ciudadanos españoles. Es una ciudad española".

La entrevistada describe también cómo esta situación está afectando a su día a día y a la vida social de los ceutíes. "¿No tengo derecho a salir con mis amigas?", exclama. "¿No tengo derecho a ponerme una minifalda?", añade al referirse a la sensación de inseguridad que, según asegura, existe entre algunas mujeres de la ciudad. Según su testimonio, esa sensación se percibe también en la calle: "Aquí todo el mundo está mirando". Una situación que, asegura, termina generando indignación entre los ciudadanos.

Y mientras las familias reclaman seguridad, los centros educativos intentan hacer frente a las consecuencias que esta situación puede tener en los menores. En diferentes colegios se están ofreciendo charlas y apoyo psicológico ante la realidad que está viviendo Ceuta. El objetivo es ayudar a los niños a gestionar sus emociones y afrontar el miedo o la incertidumbre que puedan estar experimentando. Pero Marina considera que la atención psicológica, aunque pueda ayudar a los menores, no es suficiente si permanece aquello que, según ella, provoca el miedo. "Me están diciendo que hay charlas psicológicas porque entienden que hay muchas personas que lo están pasando mal", explica. "La salud mental está en juego". Sin embargo, inmediatamente después cuestiona que esta sea la respuesta definitiva: "Pero esa no es la solución al problema. Es que esa no es la solución".

La cuestión de fondo es ahora qué ocurrirá con los colegios y con los alumnos en los próximos días. El primer día de clase dejó un absentismo cercano al 30%, según los datos aportados, y algunas familias continúan planteándose si llevar o no a sus hijos. Marina considera que los padres necesitan garantías concretas. "¿Dónde está la solución a este problema?", insiste. "¿Dónde está? ¿Dónde están las soluciones?". Su testimonio refleja así una de las principales preocupaciones que atraviesan estos días a muchas familias: que la tensión que vive la ciudad termine trasladándose a los colegios y tenga consecuencias sobre los menores. Porque más allá de las cifras de absentismo, la preocupación está también en el impacto emocional que una situación prolongada de incertidumbre puede tener sobre los niños. Los colegios han comenzado a ofrecer apoyo psicológico, pero para esta madre la prioridad es otra: recuperar la sensación de seguridad necesaria para que los alumnos puedan acudir a clase con normalidad.

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