Paco Marhuenda, contundente como nunca contra Pedro Sánchez por sus palabras en el Congreso: "La cara dura del Gobierno"

El análisis de Paco Marhuenda sobre el estado del Gobierno de Pedro Sánchez sitúa al Ejecutivo en un estadio terminal, "un final de legislatura agónico". En ese contexto, según el periodista no existe preocupación por menoscabar la reputación de las instituciones del país, citando al director general de la Policía, por la controversia generada por el informe policial en el que se advierte la participación de la Gendarmería de Marruecos en el guiado de migrantes hacia la frontera de Ceuta.

"¡¿En qué Mundo vivimos?!"

El director del periódico 'La Razón' no sale de su asombro al recordar el enfrentamiento de la ministra de Defensa y el de Interior a causa del aviso del CNI, confirmado ya, de la situación que se estaba gestando. Marhuenda apunta que Margarita Robles y Fernando Grande- Marlaska "no se hablan prácticamente".

Insistía Marhuenda en destacar las "mentira masiva" en la que "está instalado" el Gobierno, argumentando sus afirmaciones en el informe policial que apunta a la implicación de agentes marroquís: "Desde el primer momento era evidente que se había hecho desde Marruecos. Era evidente que era una invasión marroquí".

"Pensar que en Marruecos se mueve una hoja sin permiso del Gobierno... ¡Es mentira!", afirmaba.

Más adelante Paco volvía a la carga contra Pero Sánchez: "Ir al Congreso con esa cara dura para decir mentira tras mentira....". Lanzaba por último varias preguntas al aire sobre la presunta inacción del Ejecutivo, así como varios reproches por atacara a la prensa, y ponía sobre la mesa que el presidente podría haber incurrido en un delito de alta traición al Estado.

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