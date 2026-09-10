Pedro Cavadas: "La única diferencia entre usted y yo es que usted sabe la causa de su muerte"

En La Mesa se recordó que Pedro Cavadas realizó el primer trasplante de cara en España, hizo posible que un hombre con cáncer de faringe pudiera volver a tragar y mejoró la vida de una niña con una malformación craneofacial, entre "decenas de miles" de casos. Preguntado si les habla claro a sus pacientes, fue rotundo: "Siempre, siempre. Yo jamás le miento a un paciente, salvo que crea que se va a morir muy pronto. Creo que es razonable y es beneficioso contar una mentira piadosa a un paciente que sabes que va a durar nada".

"Normalmente el paciente quiere saber la verdad"

Cavadas describió el tipo de paciente con el que más ha convivido: personas con tumores de cabeza y cuello, "muy desfigurantes, que impiden comer, impiden tragar, impiden socializar (...) que no son curables, pero que tienen mucha mejoría con cirugía". Explicó que siempre pregunta antes al paciente, o a su familia, si quiere conocer la verdad: "Normalmente el paciente quiere saber la verdad".

La importancia de la comunicación con sus pacientes

La frase que resumió su forma de comunicarse con ellos fue esta: "La única diferencia entre usted y yo es que usted sabe la causa de su muerte. Yo no sé cuál va a ser la mía. Y usted sabe más o menos aproximadamente cuándo se va a morir, yo no sé cuándo me voy a morir, podría morirme antes que usted". Y añadió cuál es, a su juicio, el verdadero valor de su trabajo en estos casos: "Con la enfermedad que tiene usted (...) no lo podemos curar. Ahora, en muchos casos, con una cirugía bien hecha, le voy a quitar muy poquito tiempo de vida (...) y puedo conseguir que usted lleve una vida digna, que hable, que pueda tragar, que sea visible y que pueda morir en buenas condiciones".