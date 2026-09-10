TESTIMONIO
Pedro Cavadas: "La única diferencia entre usted y yo es que usted sabe la causa de su muerte"
El cirujano, autor del primer trasplante de cara en España, explicó en La Mesa cómo afronta decirle la verdad a un paciente terminal y qué es lo que de verdad puede ofrecerle la cirugía.
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En La Mesa se recordó que Pedro Cavadas realizó el primer trasplante de cara en España, hizo posible que un hombre con cáncer de faringe pudiera volver a tragar y mejoró la vida de una niña con una malformación craneofacial, entre "decenas de miles" de casos. Preguntado si les habla claro a sus pacientes, fue rotundo: "Siempre, siempre. Yo jamás le miento a un paciente, salvo que crea que se va a morir muy pronto. Creo que es razonable y es beneficioso contar una mentira piadosa a un paciente que sabes que va a durar nada".
"Normalmente el paciente quiere saber la verdad"
Cavadas describió el tipo de paciente con el que más ha convivido: personas con tumores de cabeza y cuello, "muy desfigurantes, que impiden comer, impiden tragar, impiden socializar (...) que no son curables, pero que tienen mucha mejoría con cirugía". Explicó que siempre pregunta antes al paciente, o a su familia, si quiere conocer la verdad: "Normalmente el paciente quiere saber la verdad".
La importancia de la comunicación con sus pacientes
La frase que resumió su forma de comunicarse con ellos fue esta: "La única diferencia entre usted y yo es que usted sabe la causa de su muerte. Yo no sé cuál va a ser la mía. Y usted sabe más o menos aproximadamente cuándo se va a morir, yo no sé cuándo me voy a morir, podría morirme antes que usted". Y añadió cuál es, a su juicio, el verdadero valor de su trabajo en estos casos: "Con la enfermedad que tiene usted (...) no lo podemos curar. Ahora, en muchos casos, con una cirugía bien hecha, le voy a quitar muy poquito tiempo de vida (...) y puedo conseguir que usted lleve una vida digna, que hable, que pueda tragar, que sea visible y que pueda morir en buenas condiciones".
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