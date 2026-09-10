El Gobierno intenta zanjar la guerra de versiones sobre los avisos en Ceuta poniendo el foco en el CNI: "Nadie podía anticipar la crisis, ningún organismo lo hizo"

Si con la desclasificación Moncloa quería zanjar dudas sobre las informaciones que manejaban los días previos a la avalancha de migrantes en Ceuta, el resultado ha sido todo lo contrario. Tras la desclasificación el Gobierno ha tenido que salir a dar más explicaciones.

El propio presidente, en su perfil de la red social X, ha querido mostrarnos qué es lo que se lee en los documentos desclasificados. Según Sánchez, "Lo que se lee en los documentos desclasificados es esto: El 29 de julio, el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono. Y añadió que estos grupos sumaban 'un total de 180.000 seguidores' para que sus interlocutores se hiciesen 'a la idea del alcance de la difusión'". Pero matiza: "En modo alguno constituía o podía interpretarse como un indicador de la escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó después".

Vuelve a defender el jefe del ejecutivo que "lo que sí hicieron el Gobierno y los trabajadores públicos fue actuar en cuanto se materializó la amenaza, movilizando todos los recursos disponibles".

También Óscar Puente dio su opinión, lo hizo en el programa 'La Mesa de Antena 3'. El ministro pone el foco en el modo en el que se avisó, a través de una llamada y un mensaje. Puente indica que "no se manda un WhatsApp, no se manda un mensaje a Delegación del Gobierno". Preguntado por la actuación de Marruecos durante la crisis, Oscar Puente ha sostenido que, de momento, no hay pruebas suficientes como para "hablar mal" del país vecino, aunque, ha añadido: "Si hay razones para confrontar a Marruecos, se hará" pero, ha enfatizado: "los hechos no nos dicen que Marruecos esté detrás de esta iniciativa".

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