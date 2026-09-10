Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno abre una crisis con el CNI tras los documentos que muestran que sí hubo avisos

La desclasificación de los informes, que el Gobierno manejaba los días previos a la entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado mes de julio, lejos de apuntalar la versión de Moncloa exige más explicaciones.

El CNI sí avisó. Lo hizo tanto a Marruecos como a la Delegación del Gobierno en Ceuta. El ejecutivo pone el foco ahora en el modo en que se avisó: a través de una llamada y de un mensaje y abre un frente contra sus propios servicios de inteligencia.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Pedro Sánchez insiste en que con la información que existía "nadie podía anticipar" la crisis migratoria, "ni en España, ni en la UE". Según el presidente del Gobierno, lo que se lee en los documentos es que el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono. "Y añadió que estos grupos sumaban 'un total de 180.000 seguidores' para que sus interlocutores se hiciesen "a la idea del alcance de la difusión", afirma.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido en La Mesa de Antena 3 que incluso si esos mensajes hubieran sido más claros no hubiera dado tiempo a montar un contingente capaz de afrontar la magnitud de lo acontecido. Preguntado por la actuación de Marruecos durante la crisis, Oscar Puente ha sostenido que, de momento, no hay pruebas suficientes como para "hablar mal" del país vecino, aunque, ha añadido: "Si hay razones para confrontar a Marruecos, se hará" pero, ha enfatizado: "los hechos no nos dicen que Marruecos esté detrás de esta iniciativa".

Por su parte, la oposición no suelta su presa. El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha considerado que los documentos sobre la entrada masiva de Ceuta "echan por tierra el propio argumentario" de Sánchez. "Lejos de aportar y clarificar las cosas, el Gobierno ha cavado un poco más el foso de la mentira".

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