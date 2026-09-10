Crisis migratoria Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno abre una crisis con el CNI tras los documentos que muestran que sí hubo avisos
Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta cuando ya se conocen los 40 informes desclasificados por el Gobierno.
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La desclasificación de los informes, que el Gobierno manejaba los días previos a la entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado mes de julio, lejos de apuntalar la versión de Moncloa exige más explicaciones.
El CNI sí avisó. Lo hizo tanto a Marruecos como a la Delegación del Gobierno en Ceuta. El ejecutivo pone el foco ahora en el modo en que se avisó: a través de una llamada y de un mensaje y abre un frente contra sus propios servicios de inteligencia.
En un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Pedro Sánchez insiste en que con la información que existía "nadie podía anticipar" la crisis migratoria, "ni en España, ni en la UE". Según el presidente del Gobierno, lo que se lee en los documentos es que el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono. "Y añadió que estos grupos sumaban 'un total de 180.000 seguidores' para que sus interlocutores se hiciesen "a la idea del alcance de la difusión", afirma.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido en La Mesa de Antena 3 que incluso si esos mensajes hubieran sido más claros no hubiera dado tiempo a montar un contingente capaz de afrontar la magnitud de lo acontecido. Preguntado por la actuación de Marruecos durante la crisis, Oscar Puente ha sostenido que, de momento, no hay pruebas suficientes como para "hablar mal" del país vecino, aunque, ha añadido: "Si hay razones para confrontar a Marruecos, se hará" pero, ha enfatizado: "los hechos no nos dicen que Marruecos esté detrás de esta iniciativa".
Por su parte, la oposición no suelta su presa. El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha considerado que los documentos sobre la entrada masiva de Ceuta "echan por tierra el propio argumentario" de Sánchez. "Lejos de aportar y clarificar las cosas, el Gobierno ha cavado un poco más el foso de la mentira".
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Sigue aquí toda la última hora sobre la crisis migratoria en Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sémper cree que los informes de Ceuta "echan por tierra" el "argumentario de Sánchez"
El portavoz del PP, Borja Sémper, asegura que los informes sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta contradicen la versión del Gobierno. Afirma que Marruecos debía conocer los movimientos y critica la respuesta del Ejecutivo, al considerar que fue "ineficaz” pese a las advertencias del CNI. Sémper reclama responsabilidades y acusa al Gobierno de no haber mostrado "humildad" ante lo ocurrido.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El PP propondrá hoy un plan para la ciudad autónoma
Este jueves el Partido Popular llevara al Pleno del Congreso un plan de respuesta a la crisis de Ceuta. Su finalidad es reforzar el perímetro fronterizo mediante la ampliación del espigón en el Tarajal, aumentar la presencia policial y de guardias civiles y añadir más personal funcionario para que las expulsiones se produzcan de manera más rápida.
También reclamarán un plan de reactivación económica para Ceuta y Melilla, en el que contarán con 605 millones de euros que serán destinados entre 2027 y 2032.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Comienza la campaña electoral en Marruecos, marcada por la crisis en Ceuta
La campaña electoral en Marruecos comienza de cara a las elecciones legislativas del 23 de septiembre. Uno de los principales problemas es la baja participación, especialmente entre los jóvenes, que muestran poco interés y desconfianza hacia la política. Sin embargo, la reciente crisis migratoria de Ceuta ha aumentado la tensión con España y ha hecho que los partidos marroquíes utilicen un discurso más nacionalista, especialmente en relación con la soberanía de Ceuta y Melilla.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El CNI admite que su aviso "no anticipó la magnitud"
Fuentes del CNI en un mensaje difundido desde Moncloa y que han mantenido el "deber de secreto" aseguran que la desclasificación de documentos "evidencian" que el Centro "emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta". Pero matizan que dicha información "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El delegado del Gobierno en Ceuta: "Yo no sabía nada"
El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, sigue diciendo que no tuvo conocimiento de las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la convocatoria en redes para entrar de forma masiva en la ciudad autónoma a finales de julio y que se trató de un "intercambio de comunicación informal" con un miembro de su gabinete. "Puede pensarse que yo ya lo sabía. Yo no sabía nada. Nosotros teníamos un contexto migratorio que se agravaba cada día", dijo para añadir: "Pero nadie pudo prever lo ocurrido".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Sánchez: "Nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo"
También quiso pronunciarse Pedro Sánchez, lo hizo a través de su perfil en la red social X. El presidente insiste en que con la información que existía "nadie podía anticipar" la crisis migratoria, "ni en España, ni en la UE". "Esto es comprensible porque, con la información que existía entonces, nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31. Ningún organismo competente lo hizo. Ni en España, ni en la UE". Aclara que lo que se lee en los documentos desclasificados hoy es que el 29 de julio el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono. "Y añadió que estos grupos sumaban 'un total de 180.000 seguidores' para que sus interlocutores se hiciesen "a la idea del alcance de la difusión".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | ¿Tiene que dimitir alguien?
A la pregunta de si alguien debería dimitir por lo ocurrido, Puente ha dicho que "si hay responsabilidad acreditada, que se asuma. Yo creo que no hay esa responsabilidad, lo que hay es miseria al otro lado de la frontera, desigualdad inmensa y mucha gente que quería mejorar su vida y, a partir de ahí, la puesta en común a través de las redes sociales de una operación que ha concitado a un volumen de gente que nadie fue capaz de prever".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Puente: "Los hechos no nos dicen que Marruecos esté detrás de esta iniciativa"
Preguntado por la actuación de Marruecos durante la crisis, Oscar Puente ha sostenido que, de momento, no hay pruebas suficientes como para "hablar mal" del país vecino, aunque, ha añadido: "Si hay razones para confrontar a Marruecos, se hará" pero, ha enfatizado: "los hechos no nos dicen que Marruecos esté detrás de esta iniciativa". A juicio del ministro, Marruecos "probablemente se vio desbordado" aunque ha considerado que "la intervención de las fuerzas del orden marroquíes fue bastante intensa".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Óscar Puente "No se manda un WhatsApp"
El Gobierno lleva días contradiciendo la versión de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que sí aseguraba que habían existido esos avisos. Ahora la estrategia de quienes defendieron la versión de Fernando Grande Marlaska se centra en echar por tierra la forma en la que se produjo el aviso. Óscar Puente en La Mesa de Antena 3 ha cuestionado que una información así se transmita a través de un WhatsApp: "No se manda un WhatsApp, no se manda un mensaje a Delegación del Gobierno". Además de reiterar que que no se especificaba la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir y añade que incluso si esas alertas hubieran sido más claros no hubiera dado tiempo a montar un contingente capaz de afrontar la magnitud de lo acontecido.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El CNI sobre Marruecos creía que iba a mantener "el control"
El CNI indicaba también que existía un grupo de Facebook con el nombre Ceuta Fnideq con más de 160.000 miembros y se advertía de mensajes en los que se invitaba a cruzar a España. "El que quiera cruzar tiene una última oportunidad en las fiestas del Trono; a las ocho las autoridades estarán distraídas con la celebración y los desfiles". El documento del CNI remitido a la inteligencia marroquí terminaba solicitando colaboración: "En caso de obtener nuevos datos sobre el asunto, se trasladarán oportunamente a su Servicio; se agradece su inestimable y continua colaboración en este asunto". Sobre Marruecos, el CNI estimaba el día 27 de julio que este país iba a mantener el "control" y la "contención" de llegadas a la península, a pesar de que la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla sería "elevada".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El CNI sí avisó de lo que podía ocurrir en Ceuta
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. La desclasificación de los papeles de Ceuta lejos de reforzar la versión del Gobierno le exigen más explicaciones. El CNI sí avisó, lo hizo tanto a Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma como a Marruecos. El Centro Nacional de Inteligencia emitió el 29 de julio a las 18.26 horas una nota informativa con una "alerta temprana", en los que avisaba de un posible "asalto a la valla de Ceuta" justo un día después, coincidiendo con la Fiesta del Trono tal y como finalmente acabó ocurriendo. "En días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono".
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