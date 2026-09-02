Alberto Sainz, exdirector del CNI sobre la crisis migratoria de Ceuta: "Hay muchos elementos sueltos"

El tema central durante el inicio del primer programa de La mesa ha sido, como no, la crisis migratoria de Ceuta. Para ello, Cristina Pardo ha decidido hablar con Alberto Sainz, la persona encargada de la dirección del Centro Nacional de Inteligencia durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero.

El exjefe del CNI ha hablado sobre el informe filtrado en el que se alertaba al Gobierno sobre un inminente problema fronterizo asegurando que "hay muchos elementos sueltos".

Alberto cree que existe un problema de comunicación y, pese a que no se atreve a desmentir a ninguna de las partes, afirma que "elaborar inteligencia tiene su complejidad".

Sin embargo, el invitado le ha reconocido a Cristina que le parece muy complicado que se produzca una avalancha de 80.000 inmigrantes sin que el Gobierno de Marruecos tuviese información al respecto.

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