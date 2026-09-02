Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Declaración

Alberto Sainz, exdirector del CNI sobre la crisis migratoria de Ceuta: "Hay muchos elementos sueltos"

El exjefe del Centro Nacional de Inteligencia durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero ha dado su punto de vista sobre lo ocurrido en la ciudad autónoma.

Alberto Sainz, exdirector del CNI sobre la crisis migratoria de Ceuta: "Hay muchos elementos sueltos"

Publicidad

El tema central durante el inicio del primer programa de La mesa ha sido, como no, la crisis migratoria de Ceuta. Para ello, Cristina Pardo ha decidido hablar con Alberto Sainz, la persona encargada de la dirección del Centro Nacional de Inteligencia durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero.

El exjefe del CNI ha hablado sobre el informe filtrado en el que se alertaba al Gobierno sobre un inminente problema fronterizo asegurando que "hay muchos elementos sueltos".

Alberto cree que existe un problema de comunicación y, pese a que no se atreve a desmentir a ninguna de las partes, afirma que "elaborar inteligencia tiene su complejidad".

Sin embargo, el invitado le ha reconocido a Cristina que le parece muy complicado que se produzca una avalancha de 80.000 inmigrantes sin que el Gobierno de Marruecos tuviese información al respecto.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Alsina, sobre Sánchez: "Se dirige únicamente a la parte del país que cree que está con él"

Alsina, sobre Sánchez: "Se dirige únicamente a la parte del país que cree que está con él"

nart

"A mí lo que me importa son los hechos": Javier Nart, contundente con la crisis migratoria en Ceuta

Laurence Debray, biógrafa de Juan Carlos I, revela qué opina el emérito sobre la crisis de Ceuta: "Es muy doloroso para él"

Laurence Debray, biógrafa de Juan Carlos I, revela qué opina el emérito sobre la crisis de Ceuta: "Es muy doloroso para él"

Alberto Sainz, exdirector del CNI sobre la crisis migratoria de Ceuta: "Hay muchos elementos sueltos"
Declaración

Alberto Sainz, exdirector del CNI sobre la crisis migratoria de Ceuta: "Hay muchos elementos sueltos"

Iván Redondo fulmina la gestión del Gobierno en Ceuta: "Nadie lo entiende"
CEUTA

Iván Redondo fulmina la gestión del Gobierno en Ceuta: "Nadie lo entiende"

Las escalofriantes 30 veces que Juan y Medio se ha roto un hueso: "Debo ser de baja calidad"
El Hormiguero

Juan y Medio revela las más de 30 veces que se ha roto un hueso a lo largo de su vida

Juan y Medio contó en El Hormiguero el sorprendente historial de lesiones que había acumulado durante su vida.

"Yo lo que quería era irme a mi casa": la surrealista anécdota de Juan y Medio enterrando al perro de un amigo
El Hormiguero

Juan y Medio cuenta la surrealista historia que vivió al enterrar al perro de un amigo

Juan y Medio recordó en El Hormiguero una curiosa anécdota relacionada con el perro de un amigo que terminó de la forma más inesperada.

La dolorosa derrota de Javier en el último segundo de AlaZ: “aplastado” ante David por una sola palabra

La dolorosa derrota de Javier en el último segundo de AlaZ: “aplastado” ante David por una sola palabra

Cristina Pardo reacciona a las críticas buenas (y no tan buenas) antes del estreno de La Mesa

Cristina Pardo reacciona a las críticas buenas (y no tan buenas) antes del estreno de La Mesa

El dinero pone contra las cuerdas a Javier en Palabras Cruzadas: imposible completar su panel

El dinero pone contra las cuerdas a Javier en Palabras Cruzadas: imposible completar su panel

Publicidad