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Pilar Velasco, tras los informes del CNI: "El Gobierno tiene varios problemas de credibilidad en esta crisis"

Pilar Velasco ha entrado a valorar cómo ha trabajado el Gobierno ante la llegada de los informes del CNI.

Pilar Velasco, tras los informes del CNI: "El Gobierno tiene varios problemas de credibilidad en esta crisis"

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Borja Tamayo
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Iván Redondo ha hablado de la actuación del Gobierno y del papel de los, como él mismo ha calificado, "informes de situación" emitidos por el CNI en la crisis migratoria de Ceuta. Sin embargo, a Pilar Velasco no parecen haberle convencido estas declaraciones y ha querido entrar a valorar los errores que, desde su punto de vista, se han cometido.

"El Gobierno tiene varios problemas de credibilidad en esta crisis", comenzaba explicando: "En el rifirrafe de informes del CNI, sabemos que hay informes del CNI". De este modo, las diferentes terminologías empleadas por el ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno le han parecido circunstanciales.

"Va a ser muy difícil convencer a la gente", ha continuado: "Cuando leemos estos documentos, los avisos son muy explícitos". De hecho, ha señalado que existía "un aviso, una llamada y un salto a las ocho de la tarde"; considerando todo esto como evidencias suficientes como para que la intervención del Gobierno hubiera sido mayor.

En el vídeo de arriba puedes ver sus declaraciones completas.

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