Fernando Cocho alerta de la presencia de "miles" de espías marroquíes en Ceuta y califica de "muy peligrosa" la rápida desclasificación de informes

Fernando Cocho, experto en inteligencia, ha conectado en directo con Antena 3 Noticias para aportar su visión sobre la desclasificación de los informes que el Gobierno pretende publicar hoy en relación a la crisis migratoria en Ceuta. Cocho considera complicado "que se puedan desclasificar de esa manera tan rápida". Explica que el procedimiento interno que establece el estatuto de personal del CNI es muy riguroso, por tanto, hasta que se elabora un informe pasa un tiempo.

"Es muy peligro desclasificar un informe de esta manera tan rápida sin haberlo solicitado permiso a los servicios secretos que lo puedan haber facilitado"

El experto en inteligencia mantiene que en el caso de que se muestre algo, serán notas o avisos, no tan importantes como lo sería un informe realmente contundente. Además, alerta de que "de desclasificarse estamos hablando de un precedente muy peligroso, no por salvar la cara del Gobierno, sino por desclasificar una información que pueda perjudicar a otros servicios de inteligencia o información".

La presencia de espías, mafias, yihadistas o criminales

Los informes y análisis sobre la situación han planteado la posibilidad de que, entre las personas que llegaron a la ciudad, pudieran encontrarse miembros de servicios de inteligencia, mafias, grupos yihadistas u organizaciones criminales. "Ningún grupo criminal ni servicio de inteligencia tendría la posibilidad de entrar en un país como España sin que se cuelen 40.000 personas y colar 10, 15 o 20 personas de servicios, de mafias, yihadistas, criminales... Es algo que no se puede saber... Obviamente que tiene que haberlos, obviamente que tiene que haberlos habido y algunos ya han sido expulsados".

En relación con la posible presencia de agentes de inteligencia o espías marroquíes, también se ha apuntado a la existencia de una amplia red de personas que podrían colaborar con los servicios de Marruecos bajo presiones relacionadas con sus familiares en el país.

"De este Gobierno, a nivel de inteligencia, no espero absolutamente nada"

"Hay miles. Todo marroquí y extranjero es extorsionado con su familia por parte de la Dirección General de Estudios y no sé qué porque Marruecos es una dictadura, y una dictadura extorsiona a sus compatriotas al extranjero a cambio de obtener información o de ser fuentes de ayuda o información por parte de su familia que está en Marruecos".

Las críticas se han dirigido asimismo al funcionamiento de los mecanismos de inteligencia y control parlamentario en España. En este sentido, se ha cuestionado la falta de reuniones de la comisión parlamentaria encargada de estas cuestiones. "De este Gobierno, a nivel de inteligencia, no espero absolutamente nada. La Comisión de Inteligencia lleva sin reunirse muchísimo tiempo y es la verdaderamente importante".

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