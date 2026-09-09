PRESENTA BUNKER EN EL FESTIVAL DE VENECIA
Penélope Cruz habla sobre la "pena y rabia" que siente por la "preocupante" situación mundial: "Cada vez nos utilizan más como marionetas"
Penélope Cruz y Javier Bardem han presentado su nueva película juntos en el Festival de Venecia, Bunker de Florian Zeller. Durante la rueda de prensa la actriz habló sobre la complicada situación actual por la que atraviesa la sociedad mundial.
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Penélope Cruz ha presentado en el Festival de Venecia su nueva película que protagoniza junto a su marido Javier Bardem, Bunker, dirigida por Florian Zeller.
La cinta trata sobre la crisis en el matrimonio de Miguel, un arquitecto premiado, y su esposa Sofía tras 17 años juntos, a raíz de que él acepta construir un búnker de supervivencia para un magnate de la tecnología.
Así, la actriz comentó en la rueda de prensa la "pena y rabia" que siente respecto a la situación tan compleja y convulsa que está viviendo la sociedad en estos momentos:
"Había varios temas que me interesaban, pero uno en particular hizo que este proyecto fuera esencial para mí: la oportunidad de dar voz a esta mujer que dice tantas cosas que reflejan mis propios pensamientos, cosas que me provocan una mezcla de pena y rabia.
Se trata de cómo cada vez nos utilizan más como marionetas; es algo cada vez más evidente, y el tema de... creo que las personas que toman las decisiones importantes se pueden contar con los dedos de las dos manos, o a veces, siento que con una sola bastaría.
Ese nivel de manipulación me parece profundamente triste, y las cosas se mueven tan rápido que apenas hay tiempo para reaccionar. Soy optimista por naturaleza, pero considero que este tema en particular es bastante oscuro y preocupante; lo que me reconforta es ver que los jóvenes son mucho más conscientes de estas trampas de lo que creemos", comenta.
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