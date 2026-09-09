La lista de periodistas del Gobierno divide a los 'fichados': Beatriz de Vicente lo ve "halagador" e Isabel Rábago lo califica de "vergüenza"

El listado elaborado por el Gobierno con información sobre periodistas y colaboradores televisivos ha provocado reacciones muy diferentes entre algunas de las personas que aparecen en el documento. Es el caso de Beatriz de Vicente e Isabel Rábago, que han valorado de forma prácticamente opuesta la existencia de sus respectivas fichas.

Beatriz de Vicente: "Me siento halagada"

Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, colaboradora de Espejo Público habitual en asuntos de actualidad y sucesos, considera que la información incluida en su ficha no vulnera sus derechos fundamentales. La colaboradora sostiene que los datos que aparecen en el documento son públicos y conocidos.

“No me pronuncio nunca políticamente, pero cuando me caigo me suelo caer para ese lado”, explica de Vicente al referirse a su posicionamiento ideológico. La abogada insiste, además, en que no se ha incorporado información privada sobre ella. “No hay ni una sola filtración de mi intimidad, ningún dato que no sea público, conocido y notorio”, señala.

De Vicente considera que el documento puede responder a una finalidad meramente informativa sobre las personas que participan en determinados programas de televisión y sus profesiones. “Yo no soy periodista”, recuerda, antes de defender que el listado parece dirigido a personas que tienen “muy pocos conocimientos de quiénes se mueven en televisión” y únicamente pretenden saber “quién sale en qué determinados programas y qué profesión tiene”.

A su juicio, la elaboración de este tipo de información no supone una vulneración de derechos constitucionales: “No viola ningún derecho constitucional, ningún derecho fundamental”.

Lejos de considerar su inclusión como algo negativo, de Vicente asegura incluso sentirse satisfecha por aparecer en el documento: “Yo me siento halagada de que al Ministerio del Interior le interese saber quién es Beatriz de Vicente. No me parece maligno”.

Isabel Rábago: "No le voy a quitar importancia a esta vergüenza"

La reacción de Isabel Rábago es muy distinta. La periodista y abogada asegura que su inclusión en el listado no le ha hecho ninguna gracia y, además, denuncia que la información que aparece sobre ella contiene errores.

“A mí no me ha hecho ninguna gracia. A mi ficha le faltan datos”, afirma. El documento identifica a Rábago como abogada y exdirectora de comunicación del PP de Madrid, además de atribuirle posiciones políticas de derechas. La propia periodista confirma parte de esa descripción, pero niega uno de los datos profesionales incluidos. “Soy periodista, soy abogada, soy de derechas, nunca lo he ocultado, y nunca he sido directora de comunicación del PP de Madrid”, asegura.

Rábago considera especialmente grave que una administración pública haya elaborado y utilizado un documento de estas características. “No le voy a quitar importancia a esta vergüenza que está sucediendo en un Estado socialdemocrático”, afirma.

La colaboradora ha anunciado además que ha presentado una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. En ella, según explica, solicita que se investigue el origen y el recorrido de su ficha.

Entre las cuestiones que reclama esclarecer están “qué órgano, qué unidad lo creó, quién lo ordenó, quién lo autorizó, quién lo ha custodiado, quién lo ha administrado y quién lo ha utilizado”, así como la finalidad con la que se habría empleado el documento.

Y lanza una última pregunta directamente relacionada con el uso de recursos públicos: “Que se me diga qué funcionario público ha sido utilizado para esta mamarrachada con mis impuestos”.

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