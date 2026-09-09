Antena 3 presenta en el FesTVal de Vitoria 99 para ganar, su nuevo gran concurso con Miki Nadal e Irene Junquera y 100.000 euros en juego

Miki Nadal e Irene Junquera se ponen al frente de 99 para ganar, el nuevo concurso de Antena 3 presentado en el FesTVal de Vitoria.

El formato, producido por Boxfish TV para Atresmedia, es la adaptación española de 99 to Beat, un concurso creado por la cadena belga VRT y la productora De Chinezen que ha triunfado internacionalmente y que ya cuenta con versiones en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia o Brasil.

Durante la presentación del formato en el FesTVal, Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia TV, ha destacado una de las claves de 99 para ganar: su capacidad para involucrar también a quienes siguen el concurso desde casa. “El espectador en casa puede poner en práctica alguna de las pruebas”, ha señalado.

La variedad de los participantes será otro de los grandes atractivos del programa. Más de 5.000 personas se presentaron al casting, que ha reunido a concursantes de entre 18 y 70 años con perfiles muy diferentes. Para Carmen Ferreiro, “el casting es una representación de lo que es nuestro país. Es plural y diverso”.

Esta diversidad permitirá que personas de distintas edades, procedencias, profesiones y estilos de vida compitan en igualdad de condiciones. La edad, la profesión o la preparación física no garantizarán ninguna ventaja en un concurso en el que cada reto será diferente. Y tampoco todo estará escrito de antemano: “Tiene giros”, ha avanzado .

La directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia TV también ha puesto en valor la pareja que estará al frente del programa. Miki Nadal e Irene Junquera aportarán dos estilos diferentes que, según Ferreiro, encajan a la perfección: “Vais a ver un Miki con un sentido del humor e ironía que va a gustar mucho y a una Irene empatizando con los concursantes. Tienen una química única y hacen un tándem maravilloso”.

Así es 99 para ganar

100 participantes, una gran variedad de pruebas y un premio de 100.000 euros. Esa es la propuesta de 99 para ganar, un concurso en el que los participantes tendrán que enfrentarse a retos tan inesperados como cocer un huevo o adivinar el peso exacto de un animal.

Los concursantes competirán en divertidos e ingeniosos juegos que pondrán a prueba su habilidad, ingenio, precisión, estrategia, memoria o coordinación. En algunas pruebas lo harán de manera individual, mientras que en otras competirán por parejas o en equipos.

Pero solo uno llegará hasta el final y podrá hacerse con el gran premio. Y para conseguirlo no es necesario ganar las pruebas. Solo hay una regla: no quedar el último.

La misión será sobrevivir ronda tras ronda a la eliminación de los demás participantes. Cada juego supondrá una nueva oportunidad para continuar en competición, pero también el riesgo de convertirse en el siguiente eliminado.

Las claves del concurso

Las pruebas de 99 para ganar pondrán a examen habilidades tan diferentes como la velocidad, la memoria, la coordinación, la puntería, el equilibrio, la lógica, la observación o la intuición.

En muchas de ellas, además, la estrategia tendrá un papel fundamental. Los concursantes tendrán que tomar decisiones en cuestión de segundos e incluso establecer alianzas temporales con otros participantes para intentar mantenerse en competición.

Son retos que pueden parecer sencillos a primera vista, pero en los que los nervios, la presión y el miedo a quedar en última posición pueden cambiarlo todo. El resultado será una combinación de situaciones hilarantes y momentos de máxima tensión.

Miki Nadal afronta esta nueva aventura con especial ilusión y confía plenamente en el potencial del formato: “Estoy tan feliz porque creo que va a ser el concurso revelación de la temporada”.

Irene Junquera, por su parte, destaca precisamente la capacidad del programa para mantener al espectador pendiente de cada prueba: “Este programa os va a tener sentados en el sofá. Te mantiene en tensión constantemente. Empatizas con los concursantes”.

La presentadora también ha puesto el foco en la dimensión emocional que alcanza la competición desde el primer momento: “El primer eliminado ya es un drama. Lo que se crea ahí es fascinante. Ha habido matrimonios y embarazos nacidos de este programa”.

El mejor entretenimiento, en Antena 3

El entretenimiento siempre ha sido una pieza fundamental del ADN de Antena 3. Desde su nacimiento, la cadena ha apostado por un entretenimiento único y por grandes formatos, con una oferta variada para todo tipo de públicos.

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La fuerza del entretenimiento de Antena 3 se sustenta en una apuesta por la calidad de sus contenidos y por la variedad, lo que ha llevado al éxito de sus programas en diferentes franjas, ya sean diarios o semanales.

El entretenimiento de Antena 3 es líder desde por la mañana, con formatos como La ruleta de la suerte o Cocina abierta de Karlos Arguiñano, hasta la noche, con destacados programas como La Voz, El 1%, Atrapa un millón, Mask Singer, Tu cara me suena o El Desafío.

En su catálogo, Antena 3 ofrece los formatos de mayor éxito internacional, los más premiados y los más reconocidos del mercado. Un proyecto que se completa con la producción de formatos de creación original, que triunfan en nuestra televisión y que después viajan por el mundo con el prestigioso sello de Atresmedia.

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