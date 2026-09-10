Vallés crítico con el Gobierno: "Jamás se pone contra las cuerdas al sistema de inteligencia"

El análisis de la actualidad política en La Mesa contó con la visión del periodista Vicente Vallés, quien abordó con dureza el comportamiento de las instituciones públicas ante situaciones de crisis interna. Durante su intervención en el espacio presentado por Cristina Pardo, el director y presentador de Antena 3 Noticias 2 puso el foco en la relación del Ejecutivo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), subrayando la importancia de proteger la reputación de los servicios de información.

"Los trapos sucios se limpian dentro"

Vallés fue contundente al señalar el error estratégico que supone exponer públicamente las diferencias entre el Gobierno y sus propios órganos de seguridad del Estado. A su juicio, el desgaste institucional no solo afecta al plano nacional, sino que compromete la credibilidad del país ante la comunidad internacional.

El periodista recordó los códigos no escritos de la alta política y la diplomacia: "En un gobierno normal de nuestro entorno, jamás se pone contra las cuerdas a su sistema de inteligencia, incluso aunque el CNI se hubiera equivocado. Los trapos se limpian dentro y no se explican hacia afuera, porque desacreditas a tu centro de inteligencia de cara al mundo".

El paralelismo con la polémica entre Donald Trump y la CIA

Para ilustrar la gravedad de este tipo de maniobras, Vallés recurrió a un conocido precedente internacional ocurrido durante la cumbre de Helsinki de 2018 entre Donald Trump y Vladímir Putin. En aquel momento, la CIA acababa de publicar un informe concluyente sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016.

En la rueda de prensa conjunta, al ser cuestionado por la prensa sobre los hallazgos de su propia inteligencia, el entonces presidente estadounidense optó por desautorizar a la agencia pública: "Trump dijo que le había preguntado a Putin, que este le negó la injerencia y que creía a Putin antes que a la CIA. Desacreditó a su propia inteligencia y, al día siguiente, todo el Partido Republicano le estaba acusando de traidor", concluyó el presentador en el plató de La Mesa.