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Óscar Puente, sobre si debe dimitir alguien por Ceuta: "No hay responsabilidad acreditada"

El ministro de Transportes fue preguntado en La Mesa si, tras los cuestionamientos al CNI por parte de varios miembros del Gobierno, debería producirse algún cese. Su respuesta fue tajante.

Óscar Puente, sobre si debe dimitir alguien por Ceuta: "No hay responsabilidad acreditada"

Óscar Puente, sobre si debe dimitir alguien por Ceuta: "No hay responsabilidad acreditada"

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Alejandro Hergon
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En La Mesa se le preguntó directamente a Óscar Puente si, visto que "son muchos los miembros del gobierno que han cuestionado al CNI en el último mes", debería dimitir o ser cesado alguien relacionado con el CNI o con Interior.

Su respuesta fue clara: "He dicho muchas veces que yo los sacrificios en el altar, eso se lo dejo a los supersticiosos. Yo no creo que sean necesarios ningún sacrificio en el altar. Lo que sí es necesario es, si hay una responsabilidad acreditada, que se asuma". Preguntado explícitamente si esa responsabilidad existe, fue rotundo: "En mi opinión no la hay, desde mi punto de vista no hay. Ante la mayor avalancha de inmigrantes que ha sufrido España, este presunto ataque a la soberanía no debe llevar anudado automáticamente que se asuman responsabilidades".

Puente matizó además cuál es, a su juicio, el elemento cierto de toda la crisis: "Lo que hay con certeza, más allá de las hipótesis, es miseria al otro lado de la frontera, una desigualdad inmensa, desesperanza y mucha gente que quería mejorar su vida". A ello sumó un factor "muy nuevo": la capacidad de las redes sociales para poner en común y concitar "a un volumen de gente que nadie fue capaz" de anticipar.

Sobre las informaciones que atribuyen al entorno de la ministra de Defensa, Margarita Robles, haber dicho a ABC que "queda bastante claro que la ministra tenía razón", Puente fue expeditivo: "Yo lo de los entornos... hay fuentes oficiales, yo me fío de las fuentes oficiales, no de los entornos. Margarita Robles no tenía razón".

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