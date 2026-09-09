Vima, vecina de Ceuta, avisa de un próximo asalto y critica las palabras de Marlaska: "Vamos a caer más de uno"

La indignación se ha instalado de manera permanente entre la población de Ceuta. La vuelta al cole entre un despliegue de Policía, Guardia Civil, militares y agentes de seguridad privada.

Un riesgo real, nada subjetivo

Vima, vecina de Ceuta, ya ha intervenido en repetidas ocasiones en Espejo Público para exponer la situación de la Ciudad Autónoma. Asegura cómo agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sufren ataques violentos a diario y lo que sufrió en primera persona al acudir a la línea fronteriza: "Nos tiraron piedras".

Rechaza las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska: "De subjetiva nada, aquí tenemos un peligro real, aquí se está atacando a Policías".

La ceutí denuncia la realidad que percibe, motivada a su entender por la gestión del Gobierno de la crisis que ya se extiende 40 días: "Nos tiene secuestrados, esto es un secuestro institucional".

¿Nuevo asalto inminente?

Mientras las Fuerzas Armadas habrían tomado la decisión de reforzar las posiciones en el norte de África ante posibles acciones hostiles, la vecina de Ceuta está igual de convencida que temerosa de una nueva irrupción masiva en su ciudad.

Atribuye sin albergar dudas una voluntad a las autoridades de Marruecos de "según ellos, liberar Ceuta", que se materializaría el próximo día 20, cuando advierte que "tienen programado otro asalto", que no sería de personas migrantes: "Ahí vamos a caer más de uno. Aquí hay un peligro real de un ataque real contra el pueblo de Ceuta".

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