Esperanza Aguirre se rinde ante Rubén Amón: "Soy admiradora suya, dio un pregón que nunca he oído nada mejor"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en una entrevista en Espejo Público en el que trataba varios temas como el de la crisis migratoria en Ceuta junto a las preguntas de Susanna Griso, le ha dedicado unas palabras de admiración a uno de los tertulianos y colaboradores del programa, Rubén Amón.

"Soy una admiradora de Rubén, porque le oí dar un pregón que nunca he oído nada mejor", provocando que el propio periodista y colaborador esboce una sonrisa antes de preguntarle a Esperanza Aguirre. Las palabras hacia Rubén llegaron al final de la entrevista en la última pregunta que pidió hacer el tertuliano.

Al finalizar y, antes de responder a la pregunta de Rubén Amón, ha destacado el pasado del periodista admitiendo su admiración por él a la vez que sonreía y contaba la historia del por qué.

Durante su entrevista, Esperanza Aguirre ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a devolver ya a Marruecos a los inmigrantes irregulares que entraron de forma masiva en Ceuta a finales de julio y ha avisado que, si no se hace, acabará ganando en España la extrema derecha como ha ocurrido en Sajonia-Anhalt, tras la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de este domingo.

Entre las preguntas planteadas han destacado las siguientes: ¿Se atreve a calificar en una palabra la gestión del Gobierno? A Isabel Díaz Ayuso le han preguntado que qué haría ella con Marruecos si fuera la presidenta del Gobierno ¿Rompería usted relaciones con Marruecos? y ¿Hay que derogar la ley de extranjería?

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