ESPERANZA AGUIRRE
Esperanza Aguirre se rinde ante Rubén Amón: "Soy admiradora suya, dio un pregón que nunca he oído nada mejor"
Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido a una de las preguntas de Rubén Amón admitiendo que es "una admiradora" suya por un pregón que dio en el pasado.
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La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en una entrevista en Espejo Público en el que trataba varios temas como el de la crisis migratoria en Ceuta junto a las preguntas de Susanna Griso, le ha dedicado unas palabras de admiración a uno de los tertulianos y colaboradores del programa, Rubén Amón.
"Soy una admiradora de Rubén, porque le oí dar un pregón que nunca he oído nada mejor", provocando que el propio periodista y colaborador esboce una sonrisa antes de preguntarle a Esperanza Aguirre. Las palabras hacia Rubén llegaron al final de la entrevista en la última pregunta que pidió hacer el tertuliano.
Al finalizar y, antes de responder a la pregunta de Rubén Amón, ha destacado el pasado del periodista admitiendo su admiración por él a la vez que sonreía y contaba la historia del por qué.
Durante su entrevista, Esperanza Aguirre ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a devolver ya a Marruecos a los inmigrantes irregulares que entraron de forma masiva en Ceuta a finales de julio y ha avisado que, si no se hace, acabará ganando en España la extrema derecha como ha ocurrido en Sajonia-Anhalt, tras la victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de este domingo.
Entre las preguntas planteadas han destacado las siguientes: ¿Se atreve a calificar en una palabra la gestión del Gobierno? A Isabel Díaz Ayuso le han preguntado que qué haría ella con Marruecos si fuera la presidenta del Gobierno ¿Rompería usted relaciones con Marruecos? y ¿Hay que derogar la ley de extranjería?
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