A LAS 22 HORAS
Esta noche la actriz Ester Expósito vuelve a El Hormiguero
Ester Expósito es una de las actrices del momento y, esta noche, visitará de nuevo el plató de Pablo Motos.
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Ester Expósito lleva años asentándose como una de las actrices más destacadas de su generación. Una intérprete con una trayectoria incontestable y que, esta noche, visitará El Hormiguero una vez más.
A sus 26 años, ha conseguido conquistar tanto el cine como el mundo de las series. Reconocida en todo el mundo, Ester sigue innovando con cada papel que llega a sus manos, regalándonos siempre interpretaciones de lujo.
Aunque, para lujo, poder verla de nuevo en El Hormiguero. Han pasado casi cuatro años desde su primera visita y esta noche, a partir de las 22 horas en Antena 3, protagonizará su tercera intervención en el programa. ¡No te lo pierdas!
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