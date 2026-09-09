Un influencer gastronómico y una historia para olvidar: "Me agarró del cuello y me metió un puñetazo por detrás"

Entre las profesiones de riesgo en España, parece ser que hemos descubierto otra nueva, 'influencer gastronómico'. Alfonso Ortega, conocido en redes sociales como 'Cocituber', con más de 1 millón de seguidores, ha tenido que denunciar a una persona por una supuesta agresión en Comillas por una reseña que publicó hace más de dos años. En el vídeo criticaba la comida ya que era "el restaurante peor valorado en España desde 2017" y él, fue a probarlo para ver si era cierto.

Este pasado martes, volvió a Comillas para seguir conociendo su gastronomía y ha tenido que sufrir un episodio de violencia que no podrá olvidar. "Una cosa es ser mal hostelero y otra es ser un malnacido", el influencer cuenta que fue a pasar el día y comer en la ciudad, "suelo hacer un artículo periodístico y luego en mis historias cuento un poco sobre la gastronomía, restaurantes y el tipo de comida".

Cocituber cuenta que se metió en una callejuela el sólo para grabar y de repente "un hombre enormísimo me agarra del cuello con todas sus fuerzas, me pega un puñetazo en la espalda y me tira al suelo", describe el influencer.

"Empecé a grabar para denunciarlo"

"Como soy influencer, pues empecé a grabar", cuenta que el hombre le insultó y él, tras ser agredido le siguió para ver quién era. "Llegó al restaurante que estuve hace un montón, 2 o 3 años", dicho restaurante lleva siendo el "peor de España desde 2017, el dueño cada año cambia el nombre y al verlo, lo recordé".

Cocituber se sincera: "fui a hacer una crítica y no creo que sea nada malo, siempre intento ir a favor de los restaurantes", pero cuenta que uno de los camareros le contó que la tarta de manzana que pidió "llevaba 6 días ahí rodeada de moscas".

Alfonso Ortega cuenta al plató de Espejo Público y a los tertulianos que hoy lo está pasando "mucho peor". "He denunciado por miedo", "un tío de esa envergadura me agarra y pudo matarme", luego cuenta que llegaron varios camareros para increparle. El influencer ha denunciado y ha puesto en conocimiento de lo ocurrido a las autoridades, "le condenan seguro", le responde la abogada y tertuliana Beatriz de Vicente.

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