Óscar Puente evita hablar de su sucesión a Pedro Sánchez: "Ni me descarto ni me postulo"

A la pregunta directa de si quiere ser el sucesor de Pedro Sánchez, Óscar Puente respondió: "No quiero ser el sucesor de Pedro Sánchez, pero yo no puedo decir yo no seré. Ni me descarto ni me postulo".

El ministro fue más allá y descartó que ese escenario esté cerca: "Creo que a Pedro Sánchez le queda otro mandato más, como mínimo (...) estoy convencido de que eso va a ser de nuevo refrendado por una mayoría social en el año 2027 cuando se produzcan las elecciones". Sobre unas declaraciones suyas anteriores que generaron revuelo, matizó: "Como dije en esa entrevista, que luego se ha tergiversado, vete a saber dónde estaré yo cuando llegue el momento de suceder a Pedro Sánchez. Yo, si depende de mí, desde luego preferiría que eso no sucediera".

Puente no escatimó elogios hacia el presidente, "Pedro Sánchez es el mejor presidente que ha tenido la democracia de este país", ni hacia su partido, del que dijo que "tiene casi 150 años de existencia" y que "ocupa un espacio que es mayoritario en nuestra sociedad, que es el centro izquierda": "Estoy convencido de que el Partido Socialista saldrá de cualquier dificultad en la que se vea envuelto".