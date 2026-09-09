Victoria Federica cumple 26 años: de dónde viene su nombre y qué lugar ocupa en la línea de sucesión

Victoria Federica cumple este 9 de septiembre 26 años convertida en uno de los miembros de la familia del rey más influyentes en redes sociales. Tras dejar sus estudios universitarios en 2022 para dedicarse por completo a su carrera como influencer, la ahijada del rey Felipe VI ha conseguido hacerse un nombre en el mundo digital y consolidarse como un rostro habitual de la moda y el estilo de vida.

No obstante, más allá de su faceta como creadora de contenido, la hija menor de la infanta Elena sigue formando parte de la línea de sucesión al trono español. Su nombre, además, no es fruto del azar: Victoria Federica recibió sus nombres en homenaje a dos mujeres de su familia. Una historia que permite conocer un poco mejor los orígenes de la joven y el lugar que ocupa dentro de la familia de Felipe VI.

Victoria Federica | Gtres

¿De dónde viene su nombre?

La primera nieta del rey Juan Carlos fue bautizada el 11 de octubre de 2000 en la pila del Palacio Real bajo el nombre de Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón.

Su primer nombre, Victoria, le fue dado en honor a su tatarabuela Victoria Eugenia de Battenberg, quien fuera reina consorte de España al lado del rey Alfonso XIII hasta que se proclamó la II República, el 14 de abril de 1931. Ella, a su vez, heredó ese nombre de su abuela, la reina Victoria del Reino Unido. Se dice que Victoria Eugenia era una apasionada de la equitación y también mostró interés por la moda y las tendencias de su época, dos aficiones que hoy también forman parte de la imagen pública de Victoria Federica.

Victoria Eugenia de Battenberg | Gtres

Y su segundo nombre, Federica, le fue dado por su bisabuela Federica de Hannover, la madre de la reina Sofía de España, quien fue reina consorte de Grecia desde 1947 hasta 1964. De ella se ha destacado siempre su fuerte personalidad y su determinación.

Federica de Hannover | Getty Images

¿Victoria Federica podría llegar a ser reina?

A pesar de que Victoria Federica ha construido su propia imagen pública alejada de las funciones institucionales de la Corona, su nacimiento en el seno de la familia real hace que forme parte de la línea de sucesión al trono español. La nieta del rey Juan Carlos ocupa actualmente el quinto puesto, por detrás de sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía; su madre, la infanta Elena; y su hermano mayor, Froilán.

Infanta Elena y Victoria Federica | Gtres

Por delante de Victoria Federica se encuentran, por tanto, cuatro miembros de la familia del rey. Su posición en la línea sucesoria convive con una faceta pública alejada de las funciones institucionales de la Corona y vinculada principalmente a las redes sociales, la moda y el estilo de vida.