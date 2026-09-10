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Iván Redondo valora el papel del CNI y el Gobierno en la crisis de Ceuta: "Son informes de situación, no de inteligencia"

Tras la publicación de los informes del CNI sobre la crisis migratoria en Ceuta, Iván Redondo ha entrado a valorar cómo funcionan dichos informes y cuál suele ser el papel del Gobierno.

"Son informes de situación, no de inteligencia": Iván Redondo valora el papel del CNI y el Gobierno en la crisis de Ceuta

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Borja Tamayo
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Iván Redondo, como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ha querido entrar a valorar la crisis migratoria de Ceuta durante su paso por La Mesa. Lo ha hecho explicando cómo funcionan los informes recién publicados del CNI que ha categorizado de "informes de situación", matizando así la diferencia con los de "alerta y los de inteligencia".

Cristina Pardo le ha preguntado sobre las políticas de actuación habituales en Moncloa cuando se reciben "informes como estos". Así, la presentadora ha querido saber si Redondo "los tenía en cuenta"; sin embargo, ha insistido en matizar la diferenciación entre los tipos de informes antes de explicar cómo se debía haber trabajado con los informes en la mesa.

"Los informes de inteligencia no los conocemos", ha continuado; mientras Cristina ha concretado: "El Gobierno dice que no existen". El debate ha cerrado con Iván Redondo dejando claro cuáles han sido los errores cometidos en el proceso, hablando de la falta de medición sobre la magnitud ni el atacante.

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.

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