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Paula Echevarría se moja con las ‘red flags’: de los chascarrillos a su "fobia" con las camas deshechas

La actriz ha dejado algunas de las confesiones más sorprendentes de la noche: qué comportamientos le parecen "tiernos", cuáles no soporta y una curiosa manía que considera una auténtica línea roja en cualquier hogar.

Paula Echevarría se moja con las ‘red flags’: de los chascarrillos a su "fobia" con las camas deshechas

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El Hormiguero ha recibido a una de sus invitadas más repetidoras: Paula Echevarría, que se ha reencontrado con Pablo Motos para presentar A la deriva, una de las grandes apuestas de atresplayer. Tras una consolidada trayectoria en cine y televisión, la actriz se embarca ahora en una serie situada en los años 70, un escenario lleno de incógnitas, secretos y giros inesperados que prometen atrapar al público desde el primer episodio.

Más allá de la entrevista, Paula ha jugado con Trancas y Barrancas. Las hormigas han sometido a la actriz a un test que han titulado "Red flag, green flag". Efectivamente, tanto la invitada como Pablo tenían una bandera verde y otra roja para poder opinar sobre cada unas de las situaciones que les han ido proponiendo.

Paula ha recurrido en varias ocasiones a la red flag: desde farmear aura a la gente que suele responder '¿sí o qué?'. Incluso ha reñido a Pablo cuando él ha reconocido que su coletilla es 'sí, eh': "Eso es que no te importa lo que te están contando". Sí le ha molado la idea de que en una cita un chico diga que es un espía pero no para quién trabaja: "Un poco de misterio".

Lo que a Pablo le ha llamado la atención es la green flag de Paula a la situación de, tras una primera noche juntos, despertar y saber que esa pareja te estaba haciendo una foto durmiendo. "Es tierno", ha asegurado la actriz. En cambio, lo que es su línea roja clara es encontrarse con una cama deshecha. De hecho, lo ha descrito como "fobia". ¡Descubre todas sus respuestas a este test en el vídeo!

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