Alberto Núñez Feijóo: "Si tengo información de que va a haber una invasión en Ceuta y tengo que blindar la frontera lo haré"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo visita el plató de Espejo Público para responder a las preguntas de Susanna Griso y analizar la situación que se está viviendo en Ceuta y las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Afirma que en Ceuta "hay una gran crisis multifactorial". "La reputación de Ceuta está muy afectada". Señala que actualmente Ceuta "vive una crisis evidente de seguridad y de integridad territorial, de orden público, de salud pública y económica". "La reputación de Ceuta está muy afectada", matiza.

Feijóo lamenta que el Gobierno estuviera avisado desde hace 5 años de que algo así podía ocurrir y no se haya evitado. Pide "que se pare esta agresión y se comprometa el retorno inmediato de las personas que han entrado ilegalmente en nuestro país. Hay que tomar nota para que esto no vuelva a ocurrir en ningún caso. La soberanía de una país no se subcontrata".

"Solicito que se active la capacidad del Estado para retornar a esas personas"

El líder del PP solicita que se active la capacidad del Estado para trasladar y retornar a las personas migrantes. Además, Feijóo recuerda que el PP ya planteó en sus visitas a Ceuta durante el mes de agosto las medidas a tomar "mientras Pedro Sánchez estaba en la playa". "Hace ya 20 días que dijimos que era necesario establecer 3 turnos de los funcionarios de extranjería para identificar a los mayores de edad y filiar a los menores y hacer una acción diplomática con Marruecos para los retornos".

No califica el problema como una crisis migratoria, sino como "una situación que afecta a la integridad del Estado y se ordena y se organiza desde Marruecos". "Desde 'Pegasus', la relación del Gobierno de España con el Gobierno marroquí muta. Nunca he visto una crisis peor gestionada que la de Ceuta y a un presidente con tanta falta de rigor", matiza. Una de las prioridades de Feijóo en sus relaciones con Marruecos es la de la lealtad. Pide que haya reciprocidad en la responsabilidad de los dos países en la frontera: "tenemos que ayudar a Marruecos a gestionar la inmigración".

Sobre su postura respecto al Sáhara afirma que será algo que se hable y se vote en las Cortes. Considera fundamental que los servicios de inteligencia adviertan de la posibilidad de este tipo de movimientos. "Si tengo información de que va a haber una invasión y se dan las condiciones para que muchas personas puedan entrar a nado si tengo que blindar la frontera lo haré".

"Óscar Puente sabe que el Rey no puede ir a Ceuta si Sánchez no lo autoriza"

Lamenta la "falta de respeto" del ministro Óscar Puente hacia el Rey Felipe VI. "Él sabe perfectamente que el Rey no puede ir a Ceuta si Sánchez no lo autoriza por lo tanto es doblemente difamador ese tipo de comentarios. El Rey es el jefe del Estado sabe lo que ocurre y tiene su propio criterio", defiende.

En opinión de Feijóo el Rey debería ir a Ceuta y Melilla acompañado por el presidente del Gobierno. "Dejemos al Rey en paz y focalicemos el problema donde está".

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha desacreditado los informes sobre la avalancha migratoria de finales de julio en Ceuta que el Consejo de Ministros desclasificará este martes, tal y como anunció Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso. No espera nada de los informes y se fía mucho más "de la instrucción que va a hacer la Audiencia Nacional que de un Gobierno que no deja comparecer a la directora del CNI en la comisión de derechos oficiales".

El PP retoma su cruzada contra la 'ley de nietos'

Desde el PP han pedido que se suspenda la inscripción en el censo de los beneficiados por la ley de nietos. Afirma que la ley ha sido modificada por una instrucción y "eso es algo ilegal que no se puede aplicar". Están a la espera de que el Tribunal Supremo analice esta petición. "No entiende que un Gobierno pueda hacer a sabiendas disposiciones ilegales dando un pasaporte a un ciudadano que lo obtiene de forma ilegal".

"El Gobierno no ha intentado comprar una vivienda a Ayuso"

Asegura que el Gobierno ha intentado vender que se le ha comprado una vivienda a Isabel Díaz Ayuso y eso es falso. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid se defiende diciendo que le quieren hacer daño en lo personal porque quieren vender que es "opulenta, rica y se da la vida padre".

Insiste Feijóo en que el PP estaba buscando un lugar para establecer una oficina de carácter oficial. "Ayuso no tiene joyas en su despacho... pero se quiere hacer ruido con eso", concluye.

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