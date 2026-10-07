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CRISIS DE LA VIVIENDA

La ministra de Vivienda asegura que las comunidades tienen una opción para pagar rentas impagadas, "ninguna lo ha solicitado"

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, responde en "Espejo Público" al mensaje de Urbagestión sobre el piso de Maricarmen.

La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, en "Espejo público"

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Ana Estévez
Ana Estévez
Publicado:

La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, visita el plató de "Espejo Público" dos días después de que Sánchez convoque elecciones para el 29 de noviembre. Isabel Rodríguez en referencia al caso de Maricarmen explica que "cuando una se implica personalmente en un asunto como este, con una persona tan mayor, al final, por encima de la responsabilidad política, está el dolor personal y la impotencia". Y en medio de ese dolor e impotencia al que hace referencia Rodríguez calificó a la empresa Urbagestión, propietaria de la casa donde vive Maricarmen, de "Pyme buitre". ¿Sigue pensando lo mismo la ministra? ¿Qué le diría a los propietarios?

Mensaje de Urbagestión

Hay una pregunta que ronda a los propietarios de viviendas en alquiler ¿Por qué el impago de rentas lo tienen que asumir los pequeños propietarios?, y en esta línea Ricardo Alonso, copropietario de Urbagestión, le envía un menaje a la ministra Isabel Rodríguez a través del programa "Espejo Público".

El mensaje dice: "Ministra, en el caso de Maricarmen Abascal, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y el propietario hemos encontrado una solución para que la inquilina pueda volver a su casa con un alquiler social. ¿Por qué no existe un cauce estable que permita hacer lo mismo en todos los casos de vulnerabilidad, en lugar de dejarlo en manos de la buena voluntad de cada propietario?".

Tras escuchar este mensaje la Ministra de vivienda asegura que no ha podido hablar con ellos en todo este tiempo y le hubiera encantado hacerlo. Rodríguez insiste en que desde su departamento "han intentado contactar directamente con los propietarios de la empresa y siempre nos remitieron a su abogada" y aprovecha la entrevista en el programa para responder a la pregunta de Urbagestión, la empresa propietaria del piso de Maricarmen,

Según Rodríguez en España ya existe ese mecanismo que se ha "mejorado en este último real decreto, atendiendo a las dificultades que efectivamente hemos visto sobre la marcha" y explica que "el año pasado, a comienzo de año, pusimos encima de la mesa del Consejo de Ministros 300 millones adicionales para pagar estas rentas de posibles personas que hubieran tenido un tropiezo en la vida y no estuvieran pagando estas rentas. No lo ha solicitado ninguna comunidad autónoma."

El caso Maricarmen

Sobre el caso de Maricarmen, Urbagestión asegura que el ministerio no se mueve hasta el momento en el que ya la noticia salta a los medios y cuando estaba el desahucio en marcha y no se podía parar. La ministra Isabel Rodríguez niega tajantemente que esto sea así en la entrevista de "Espejo Público": "No es cierto, está documentado, ellos lo saben, su abogado lo sabe" afirma Rodríguez.

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Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

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