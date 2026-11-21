La complicidad entre David y José Muñoz es una de las señas de identidad de Estopa, incluso cuando hay piques cotidianos de por medio. En su paso por El Hormiguero, los hermanos han contado entre risas que el único terreno donde saltan chispas entre ambos es el Fantasy y el arte de adelantarse en los fichajes, o directamente robarlos.

Tal y como ha relatado José, el detonante de uno de sus piques ocurrió cuando habían quedado para ver un partido en casa de David y él llevaba las pizzas. A las nueve menos tres —justo cuando se abre el mercado del juego—, José le llamó para entretenerle con preguntas sobre si quería bacon, cebolla o masa fina o gorda, mientras aprovechaba para llevarse a Gerard Martín, defensa del Barça. Según ha recordado José con humor, su hermano estaba tan enfadado por el rebote que apenas cenó pizza aquella noche.

Pujas al límite, móviles escondidos y la broma de la ruptura

El pique tuvo su réplica cuando ambos coincidieron en el canal de AuronPlay y querían pujar por Isco, del Betis. Iban a pujar a la vez, pero José cuenta que, en medio de la cuenta atrás, David le quitó el móvil, y con ello la posibilidad de pujar por el jugador bético.

Eso sí, después se sintió mal por esta jugarreta, tuvo remordimientos, y le ofreció a su hermano al jugador… ¡por tres millones más de euros! Y hay otro pique que colea entre los hermanos Muñoz, y es que David le quitó un jugador a José… ¡en pleno concierto! “Si algún día Estopa se rompe, será por esto”, comenta José, y es que este juego virtual ha provocado piques de todo tipo.

Entre bromas exageradas sobre broncas épicas y el buen rollo habitual de El Hormiguero, David y José Muñoz han vuelto a demostrar que ni los fichajes más disputados logran romper la química de Estopa en Antena 3.