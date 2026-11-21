Mejores momentos | Batallas
Mika saca su lado más exigente durante el ensayo de Rubén: “La vida no es así”
El coach quería que las actuaciones de sus talents fuesen perfectas y ha querido ultimar hasta el último detalle.
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Las Batallas Cruzadas han supuesto los momentos más tensos en lo que llevamos de La Voz 2026. Los coaches se enfrentaron entre sí utilizando a sus voces como armas para tratar de contar con el mayor número de talents en los Directos.
La tensión del momento llevó a Mika a sacar su lado más exigente durante el ensayo de Rubén. El artista no quería dejar ningún detalle al azar y trató de exprimir al aspirante desde la primera nota que salía por su boca.
El talent, pese a la presión y exigencia de su coach, ratificó que se sentía apoyado por él y, gracias a escuchar sus consejos, libró una Batalla espectacular que le valió su pase para la siguiente fase. ¡No te lo puedes perder!
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