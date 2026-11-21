“A mí me gusta mucho convocar”, empezaba explicando Mamen Mendizábal en su paso por el programa de Joseba Arguiñano. Unas convocatorias que se pueden producir en todo tipo de situaciones: “Por ejemplo, estreno mi programa, invito a la gente poque paso muchos nervios sola”.

De hecho, ahora que las elecciones están a la vuelta de la esquina, la periodista ya ha organizado su propio evento: “La fiesta de la democracia, la llamo”. De este modo, dejaba claro que la diversión nunca falta en su casa, sea cual sea la excusa para reunirse con su círculo cercano (o no tan cercano).

Y es que Mamen confesaba que hay ocasiones en las que invita incluso a 25 personas a su hogar. Momento en el que se ve obligada a ingeniárselas para deleitar a los comensales, preparando las mejores tablas con encurtidos, embutidos o, según ha comentado, su especialidad: las quiches.

No te pierdas sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.