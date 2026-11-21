Oya Unustası ha hablado sobre su papel de Berrak en El secreto y ha reconocido que no siempre le resulta fácil entender las decisiones de su personaje. En una entrevista recogida por Kanal D, la actriz ha confesado que, aunque intenta comprender por qué actúa así, hay momentos en los que también termina enfadándose con ella.

“Cuando se trata de Berrak, a veces también me enfada y me deja impotente”, ha reconocido. Pero ¿por qué Berrak trata así a su hija Kader? Según Oya, parte de la explicación está en su pasado. Berrak creció sin el cariño de su madre, que la abandonó, y nunca aprendió a querer de una manera sana.

La actriz ha explicado que Kader le recuerda esas heridas que todavía arrastra: “Igual que no puede quererse a sí misma, tampoco sabe querer a Kader”. De hecho, Unustasi ha reconocido que las escenas más difíciles para ella son aquellas en las que tiene que rechazar el cariño de la pequeña. Ha asegurado que es algo todo lo contrario a su forma de ser y que esos momentos le resultan muy duros.