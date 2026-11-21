Entrevista exclusiva
Pepa Aniorte y Alberto Lozano nos adelantan el futuro de Manuela y Eduardo en Sueños de libertad: "Es un amor a fuego lento"
La historia de amor de Manuela y Eduardo no ha hecho más que comenzar y los actores que interpretan a estos personajes nos cuentan qué les espera como pareja en la serie más vista de la televisión.
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Manuela y Eduardo por fin han comenzado una relación, aunque llegar a este ese punto y su esperado primer beso se ha hecho mucho de rogar.
Los miedos y las inseguridades de ambos se interpusieron en su camino, poniendo numerosas trabas al comienzo de una historia de amor que se resistía a hacerse realidad.
Sin embargo, lo que estaba claro es que Manuela y Eduardo estaban destinados encontrarse. De una bonita amistad, poco a poco fueron surgiendo sentimientos que les hicieron darse cuenta de que podían ser algo más que amigos.
Hemos hablado con Pepa Aniorte y Alberto Lozano, los actores que dan vida a Manuela y Eduardo, respectivamente, para descubrir cómo afrontan sus personajes esta nueva etapa y qué podemos esperar de esta historia de amor que ya nos tiene totalmente enganchados.
"Hacen muy buena pareja"
Pepa Aniorte nos cuenta que Manuela se está volviendo a enamorar en Sueños de libertad y que, esta vez, su historia con Euardo va a ser muy distinta a su relación con Gaspar.
Con el cantinero, Manuela nunca llegó a tener del todo claro si lo que sentía por él era amor verdadero o más bien un sentimiento de agradecimiento por haberle enseñado a leer y a escribir.
Sin embargo, con Eduardo todo es diferente. Es una relación mucho más madura, basada en la confianza en la que ambos se sitúan al mismo nivel y pueden construir algo juntos que, por el momento, tiene muy buena pinta: "Manuela se está enamorando de nuevo", nos ha confesado.
La actriz, además, nos ha contado que es una maravilla trabajar con Alberto Lozano, ya que su compañero está tratando al personaje de una manera muy bonita. "Eduardo es un gran personaje". Además, cree que Eduardo y Manuela compenetran muy bien y eso va a ser clave en su futuo cómo pareja.
"En un amor muy bonito"
Por su parte, Alberto Lozano nos han contado que la historia de Manuela y Eduardo es muy bonita porque es un amor que se está construyendo a fuego lento. Ambos se van dando cariño y llegan a un punto que se dan cuenta de que se necesitan, se quieren y finalmente se acaban enamorando.
¿Cómo evolucionará esta historia de amor? ¿Pasarán por el altar? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigue disfrutando de Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, de lunes a viernes, a las 15:45 h, en Antena 3 y también en atresplayer.
¡Y no te pierdas todo lo que nos han contado Pepa Aniorte y Alberto Lozano!
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