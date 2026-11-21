El tiempo y los cambios bruscos de meteorología suelen colarse en los comentarios cotidianos de Karlos Arguiñano al frente de Cocina abierta en Antena 3. Tras el paso de un episodio de fuertes vientos por Zarautz, el cocinero ha querido compartir cómo se ha notado el temporal en su propia casa.

Lejos de dramatizar, Arguiñano ha puesto el foco en un detalle muy visual de su huerto y sus frutales para ilustrar la fuerza del viento: "No ha quedado ni una mandarina en mis árboles".

El comentario del presentador refleja con sencillez cómo las rachas de viento pueden barrer en cuestión de horas lo que parecía listo para disfrutar de temporada, convirtiendo un contratiempo meteorológico en una anécdota reconocible para cualquiera que tenga árboles o plantas en casa.

A pesar del efecto del temporal en los mandarinos, que ha provocado vientos de hasta 100km/h, Karlos Arguiñano mantiene intacto el tono optimista y cercano que caracteriza a Cocina abierta, conectando lo que ocurre fuera del plató con el día a día de los espectadores de Antena 3.