Carmen se ha llevado una ola de 600€ en La ruleta de la suerte tras resolver un panel cuya pista rezaba “¿Sabías que las cacatúas…?”. Lo ha hecho leyendo a la perfección la frase “bailan siguiendo el ritmo de la música”, despertando en el proceso la ovación del público.

Sin embargo, esto no es todo lo que ha despertado. Y es que Jorge Fernández se ha indignado con las aves en cuestión, fruto de esta capacidad que tienen y que, por lo que ha contado, el presentador echa en falta.

“¡Es la leche que una cacatúa baile mejor que yo!”, decía entre risas: “Que una cacatúa baile mejor que yo es la pera”. Joaquín Padilla, desde la tribuna de la banda, ha salido en su defensa: “Que sigan el ritmo no significa que lo sigan mejor que tú”.

“Las cacatúas tienen ritmo, yo no”, sentenciaba el presentador al respecto, no sin antes dejar claro que, “en cuanto saliera” del programa, se iba a poner uno de esos vídeos tan divertidos.