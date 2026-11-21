Con el fin de las Batallas, ya tenemos a las mejores 16 voces del país en los Directos de La Voz. Mientras que Lola Índigo y Melendi han llegado con cinco talents a esta decisiva fase, Mika y Pablo López han llegado con tres cada uno.

Con el salto al Directo, la competición se vuelve más exigente y emocionante para los talents que aspiran a llegar hasta el final en La Voz. La adrenalina del programa en vivo y la cercanía de una Semifinal prometen una noche cargada de espectáculo, nervios y grandes momentos musicales.

El próximo viernes, a las 22.00 horas, no te pierdas la primera Semifinal de La Voz en Antena 3. ¡Llega la recta final de la competición!