A las 22.00 horas
Llegan los Directos de La Voz: el próximo viernes, prepárate para la primera Semifinal en directo
Los 16 talents que han superado las diferentes fases de las Batallas se enfrentan en el primer Directo de La Voz 2026.
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Con el fin de las Batallas, ya tenemos a las mejores 16 voces del país en los Directos de La Voz. Mientras que Lola Índigo y Melendi han llegado con cinco talents a esta decisiva fase, Mika y Pablo López han llegado con tres cada uno.
Con el salto al Directo, la competición se vuelve más exigente y emocionante para los talents que aspiran a llegar hasta el final en La Voz. La adrenalina del programa en vivo y la cercanía de una Semifinal prometen una noche cargada de espectáculo, nervios y grandes momentos musicales.
El próximo viernes, a las 22.00 horas, no te pierdas la primera Semifinal de La Voz en Antena 3. ¡Llega la recta final de la competición!
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